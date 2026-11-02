Spesa, luce e gas: le conseguenze dei rincari per le famiglie

Le recenti tensioni geopolitiche internazionali stanno generando ripercussioni concrete sul costo della vita quotidiano di milioni di famiglie italiane. Oltre al già noto rincaro delle materie prime energetiche, le conseguenze economiche si stanno estendendo a macchia d’olio su un’ampia gamma di beni di consumo primari e secondari. I dati più recenti evidenziano come l’inflazione stia mettendo a dura prova il potere d’acquisto dei cittadini, toccando picchi record in diversi settori chiave dell’economia nazionale.

Tecnologia e alimentari: i settori più colpiti dai rincari

Non solo energia. La tensione in Medio Oriente sta influendo sui listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti, al punto che per alcuni beni i prezzi risultano oggi raddoppiati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’allarme arriva da Assoutenti che ha analizzato gli ultimi dati Istat sull’inflazione per capire quali comparti risultino più penalizzati dalla crisi in atto. Tra i beni che stanno subendo i rincari più pesanti compaiono quelli legati alla tecnologia: i prezzi dei supporti per le registrazioni (Cd, Dvd, ecc,) salgono di oltre il doppio su base annua segnando un +107,8%, mentre accessori come hard disk, chiavette usb e schede di memoria aumentano del 41,1%; computer, laptop e tablet rincarano del 29,5% – spiega Assoutenti. Altra nota dolente quella relativa agli alimentari: i prezzi degli ortaggi a frutto, ossia pomodori, zucchine e zucche, melanzane, peperoni e cetrioli salgono ad ottobre di quasi il 31% su base annua, fragole, mirtilli e frutti di bosco del 29,3%, cavoli, cavolfiori, broccoli, asparagi, cicoria, insalata del 13%, i legumi dell’11,7%, cipolle, carote e aglio dell’11,1%.

L’aumento dei beni di prima necessità e dell’energia

La lista prosegue con le uova (+7,3%), patate (+7,2%), frutta (+4,3%), carne (+4,2%). Per quanto riguarda i prodotti energetici, il gas rincara ad ottobre del +56,8% sul mercato tutelato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, +35,7% sul mercato libero, mentre l’elettricità sale del +60,2% sul tutelato, +32% sul mercato libero; il gasolio da riscaldamento segna invece un +45,6% su anno.

Trasporti e l’allarme di Assoutenti per le famiglie

Effetti a cascata anche sul comparto dei trasporti: i prezzi dei voli internazionali crescono del +9,1%, quelli dei servizi di corriere e di consegna dei pacchi del +8%, le tariffe dei traghetti del +5,4%, quelle di autobus e pullman del +3,1%. “Non c’è settore che non stia risentendo degli effetti della guerra, e i listini al dettaglio crescono di mese in mese con conseguenze deleterie sulle famiglie – spiega il presidente Gabriele Melluso – In molti casi come gli alimentari, l’energia e i trasporti si tratta di voci primarie a cui i consumatori non possono rinunciare, e in tali comparti i rincari stanno pesando come un macigno su redditi e capacità di spesa. L’Italia sta tornando velocemente ai valori della crisi del 2022, e ci aspettiamo che il governo agisca in fretta”.

Fonte Ansa