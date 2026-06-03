Sessant’anni di ascolto a Roma: il Centro “La Famiglia” traccia il bilancio delle nuove fragilità sociali

Il Centro La Famiglia – La Pigna di Roma, primo consultorio nato nella Capitale, compie sessant’anni di attività nel supporto alle relazioni umane. Lunedì 8 giugno 2026, presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per questo importante anniversario. Durante l’incontro verranno illustrati i dati del 2025 relativi alle nuove fragilità sociali, che hanno visto la gestione di oltre quattromila colloqui di sostegno. Sarà inoltre svelato il programma del grande evento del 13 giugno, intitolato “Qui e Oltre”, che vedrà la partecipazione del Cardinale Vicario Baldo Reina. L’appuntamento celebrerà anche i cinquant’anni della prestigiosa Scuola di Formazione SICOF, alla presenza di rappresentanti istituzionali ed esperti.

L’incontro

Il primo consultorio nato a Roma celebra sessant’anni di ascolto, accompagnamento e formazione. Presentati in anteprima i dati sulle nuove fragilità sociali e il programma del grande evento del 13 giugno alla presenza del cardinale Baldo Reina. Sessant’anni al servizio della persona, della coppia e delle relazioni umane. Il Centro La Famiglia – La Pigna, storico punto di riferimento del panorama sociale romano fondato nel 1966 da Padre Luciano Cupia OMI, taglia il traguardo dei 60 anni di vita.

Conferenza stampa

Per presentare le celebrazioni di questo importante anniversario e tracciare un bilancio sulle nuove forme di disagio relazionale nella Capitale, i colleghi giornalisti, fotoreporter e operatori radiotelevisivi sono invitati alla conferenza stampa che si terrà lunedì 8 giugno 2026, alle ore 17.30, presso la Sala del Carroccio – Campidoglio, Roma Durante l’incontro con la stampa verranno diffusi e commentati i dati dell’ultimo anno di attività del Centro (che ha registrato nel 2025 4.151 colloqui supportando 815 persone tra disagi personali, crisi di coppia e difficoltà nel rapporto genitori-figli). Sarà inoltre illustrato il programma del grande evento celebrativo del prossimo 13 giugno denominato “Qui e Oltre – 60 anni di relazione”, che vedrà la partecipazione di S.E. il Cardinale Baldo Reina, Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, e i 50 anni della prestigiosa Scuola di Formazione SICOF.

Gli interventi

Interverranno alla conferenza stampa: cons. Mariano Angelucci, Presidente Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali Roma Capitale; P. Alfredo Feretti, presidente del Centro La Famiglia – La Pigna; dott.ssa Marina Piccialuti, direttrice Scuola Italiana Consulenti della Coppia e della Famiglia (SICOF); dott.ssa Erica Francesca Poli, psichiatra, psicoterapeuta e counselor.