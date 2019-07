MERCOLEDÌ 03 LUGLIO 2019, 10:58, IN TERRIS



ISTAT

Sempre meno stranieri prendono la cittadinanza italiana

Nel 2018 sono stati il 23% in meno rispetto all'anno prima

GIACOMO DE SENA

L'

Italia è sempre meno meltin' pot, ovvero sempre meno multietnica. A dispetto di quanti sostengono che il futuro dell'Italia non possa che veder prevalere cittadini d'origine e cultura allogene, i dati Istat rilevano altro, cioè che diminuisce il numero di stranieri che acquisiscono la cittadinanza del nostro Paese. La diminuzione del numero di acquisizioni di cittadinanza è già osservata a partire dal 2017, dopo la tendenza di forte crescita degli anni immediatamente precedenti. I cittadini divenuti italiani per acquisizione della cittadinanza nel 2018 sono meno di 113 mila, 22 ogni mille stranieri, il 23% in meno rispetto al 2017. Al primo gennaio 2018 gli italiani per acquisizione di cittadinanza sono in totale oltre 1 milione e 340 mila nella popolazione residente; nel 56,3% dei casi si tratta di donne. Sommando questa popolazione a quella dei cittadini stranieri si ottiene un contingente di quasi 6,5 milioni di cittadini stranieri o di origine straniera.

Migrazioni interne

E' invece ancora stabile il movimento migratorio interno. Come riporta l'Ansa, nel corso del 2018 i trasferimenti di residenza interni hanno coinvolto più di 1 milione e 350 mila persone, in linea con il dato del 2017. Secondo un modello ormai consolidato, gli spostamenti di popolazione avvengono prevalentemente dalle regioni del Mezzogiorno verso quelle del Nord e del Centro. Il tasso migratorio interno oscilla tra il -5,2 per mille della Calabria e il 3,5 per mille della provincia autonoma di Bolzano. Tutte le regioni del Sud e delle Isole presentano valori negativi, alle quali si aggiungono valori lievemente negativi anche di Marche e Umbria. Le migrazioni interne sono dovute anche ai movimenti degli stranieri residenti nel nostro Paese che, rispetto agli italiani, presentano una maggior propensione alla mobilità, ma seguono una direttrice simile. Anche se rappresentano l'8,7% della popolazione essi contribuiscono al movimento interno per il 18,1%.

