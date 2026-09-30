Scuola e salari: la situazione dell’Italia

In Italia il livello di istruzione continua a incidere meno sui salari rispetto alla media dei Paesi Ocse, mentre gli insegnanti risultano penalizzati sul piano retributivo rispetto agli altri lavoratori con istruzione terziaria. È quanto emerge dal rapporto Education at a Glance 2026, che analizza anche l’età del corpo docente e gli investimenti pubblici e privati destinati all’istruzione. I dati evidenziano differenze significative sia nelle retribuzioni sia nelle risorse destinate ai diversi livelli del sistema educativo italiano.

Il vantaggio salariale dei laureati

In Italia, il vantaggio salariale per gli adulti con la laurea è inferiore alla media Ocse: i lavoratori a tempo pieno laureati o con specializzazioni post-laurea guadagnano il 35% in più rispetto a coloro che hanno un’istruzione secondaria superiore o post-secondaria non universitaria, contro una media del 54% nei paesi Ocse. È quanto emerge dal rapporto Ocse Education at a glance 2026 dal qale si evince anche che in Italia gli insegnanti guadagnano sostanzialmente meno rispetto ad altri lavoratori con istruzione terziaria: gli insegnanti della scuola dell’infanzia guadagnano in media il 36% in meno e quelli della scuola secondaria di primo grado il 33% in meno. Tuttavia, aggiunge il rapporto, l’Italia ha recentemente adottato misure per aumentare gli stipendi degli insegnanti.

Un corpo docente più anziano

In Italia gli insegnanti tendono ad avere una età elevata: nel 2024, il 36% degli insegnanti delle scuole secondarie aveva 55 anni o più (in calo rispetto al 46% del 2015), rispetto al 23% degli occupati in possesso di almeno una laurea magistrale e al 23% della popolazione occupata complessiva. In media, nei paesi per i quali sono disponibili dati, il 25% degli insegnanti delle scuole secondarie ha 55 anni o più, rispetto al 19% degli occupati in possesso di almeno una laurea magistrale e al 21% della popolazione occupata complessiva.

Le risorse destinate all’istruzione

Sul fronte delle risorse finanziarie per l’istruzione, nei paesi Ocse, la spesa pubblica per l’istruzione primaria e post-secondaria non terziaria ammontava al 3% del Pil nel 2023, mentre raggiungeva l’1% a livello terziario. In Italia, la spesa pubblica era inferiore, pari al 2,7% per l’istruzione primaria e post-secondaria non terziaria e allo 0,7% per l’istruzione terziaria (l’università). La spesa privata si attestava in media allo 0,3% del PIL nei paesi Ocse per l’istruzione primaria e post-secondaria non terziaria e allo 0,4% per l’istruzione terziaria, mentre in Italia raggiungeva rispettivamente lo 0,1% e lo 0,2%.

Fonte Ansa