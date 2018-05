MARTEDÌ 01 MAGGIO 2018, 10:07, IN TERRIS



TERREMOTO

Scossa magnitudo 3.0 in provincia di Pisa

Non avrebbe procurato danni

MILENA CASTIGLI

L'

Italia trema ancora. Dopo le due di Forlì e a Campobasso dei giorni scorsi, stamattina una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 7.16 in Toscana. L'epicentro, secondo quanto riporta l'Ingv, è stato a Radicoldoli, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, a una profondità di 11 chilometri.

Nessun danno

La scossa di terremoto è stata avvertita al confine tra le province di Pisa, Grosseto e Siena ma non avrebbe procurato danni. Alcune persone nei comuni più vicini all'epicentro sono scese in strada. Verifiche sono tuttora in corso da parte delle squadre comunali di protezione civile. Secondo le prime informazioni, al momento, non sono comunque arrivate richieste di soccorso ai vigili del fuoco.

Nuova scossa a Muccia

Non si arresta intanto lo sciame sismico della faglia laziale-marchigiana, iniziata dramaticamente il 24 agosto 2016 ad Amatrice. Nella notte tra il 29 e il 30 aprile i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno infatti registrato l'ennesima scossa in provincia di Macerata: magnitudo 3.0 a Muccia, con ipocentro a 30 km di profondità. Anche in questo caso, non si sono registrati feriti o ulteriori danni.