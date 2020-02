VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020, 00:01, IN TERRIS

Scampia: riscatto da Gomorra

Viaggio nel quartiere che reclama la sua dignità. Oltre le Vele.

MARCO GRIECO

L

a chiamano "Vela Verde" in un quartiere dove il verde, quello previsto dall'architetto Franz Di Salvo nel progetto degli anni Sessanta, non esiste. Pensate come icone dello spirito architettonico minimalista, in mezzo secolo le Vele di Scampia sono diventate emblema di un altro minimalismo, quello che riduce la vita ai minimi termini, facendone una narrazione radicale, o bianca o nera. E così il male ha fatto di questi complessi, che a Villeneuve-Loubet, in Costa Azzurra, sono ambitissimi dall'alta borghesia, degli "alveari" colmi di male e criminalità. I calcinacci e gli ascensori mai funzionanti parlano da sé, segno di una trascuratezza dei luoghi che si riflette sull'uomo che li abita.

La storia delle Vele

Si è spesso riflettuto se fu il progetto di Di Salvo ad essere criminogeno o, semmai, il contrario. Una domanda, forse, non troppo clemente sulle intenzioni iniziali: il complesso delle sette Vele prevedeva, innanzitutto, una riqualificazione della periferia, con luoghi di aggregazione, chiese, circoli ed attività commerciali. Eppure negli anni quei luoghi sono rimasti vuoti: ossature scarne mano a mano occupate dalla criminalità partenopea. Iniziale luogo di rifugio per Aniello La Monica, o' pazz, giovane boss della Fratellanza napoletana, che fece degli appartamenti non del tutto completati il suo regno senza legge di piani regolatori abortiti e frustrazioni sociali. Scampia non è nata Gomorra, ci è diventata col tempo. Da quando il fiato della camorra si è annidato negli appartamenti occupati abusivamente e trasformati in presìdi, da quanto Polo Di Lauro, "adottato" da La Monica ha infittito il quartiere di un'imponente rete fatta di droga all'ingrosso. Dov'era lo Stato, allora? Quando gli acquirenti di eroina si recavano a Napoli da ogni parte del mondo? È ormai chiaro che la criminalità organizzata attecchisce sempre laddove c'è un vuoto di potere, e le istituzioni dovrebbero ricordarlo.

L'inizio

Forse per la smania di una damnatio memoriae, lo Stato procedette alla demolizione di una vela diciassette anni dopo che il quartiere era stato preso d'assalto dalle famiglie senza casa. Era il 1997 e il primo cittadino di Napoli era Antonio Bassolino. Il tritolo scelto per demolire il primo presidio di un impero senza regole non demolì la carcassa subito. Ci volle una seconda carica, violentissima: c'è chi vi lesse l'amara ironia di una camorra sprezzante davanti allo Stato demolitore. Da allora, sono state abbattute altre due vele: la seconda nel 2000, la terza nel 2003. Ci sono voluti altri tredici anni per arrivare al 20 febbraio 2020, quando la gru ha iniziato a demolire i cornicioni e le balaustre scalcinate e, con esse, il degrado: "Questo è solo l'inizio" recita l'imponente striscione che supera le balconate e i piani: il piano prevede 40 giorni per demolire una superficie di oltre 1.800 metri quadrati. "Scampia vuole tutto" è l'altro slogan che compare. Scampia, la città infangata per anni, su cui grava il marchio favorito dalla narrazione di un contro-Stato, un "parastato", chiede di riprendersi quella normalità che le è stata negata. Scampia non è Gomorra, appunto.

Una scuola per Scampia

L'Istituto Comprensivo Statale Virgilio IV sorge così a ridosso delle Vele che la sua struttura, un parallelepipedo grigio ravvivato da un murale multicolor, sembra la coda di un grosso cetaceo di cemento. La scuola fa un tutt'uno con le due Vele di Scampia, ed è la loro fortuna. Perché se c'è una volontà di rinascere, si deve a questi luoghi di aggregazione dove donne e uomini s'impegnano, fino all'ultima ora, fino all'ultimo minuto, per una realtà nuova. "È giusto parlare di rinascita, perché il cambiamento qui è palpabile". A parlare dalle colonne di Interris.it è il dirigente scolastico del Virgilio IV, la Prof.ssa Lucia Vollaro. Viene da Napoli, ma per lei lavorare nel cuore di Scampia non è una cosa "anormale", anzi: "È un valore aggiunto, perché ti puoi impegnare per i bambini e i ragazzi con percorsi adeguati alle loro esigenze. Quando vedi, anche solo uno, che ha raggiunto dei risultati, ci si sente doppiamente appagati" confessa. "Qui i ragazzi hanno tante opportunità per poter riscattare la propria identità, hanno tanto da fare - specifica -. Noi come scuola stiamo fornendo un percorso formativo che miri i ragazzi a farne dei cittadini attivi. Lavoriamo sul percorso personale di tutti, miriamo a far di loro le persone". Per la Prof.ssa Vollaro, i bambini e ragazzi della scuola non sono una massa indistinta: ciascuno è un volto, un nome, e lei li ricorda tutti. Ma quali "battaglie" deve intraprendere questa scuola nel cuore di Scampia? "Sicuramente lottare contro la dispersione scolastica - sostiene -. Bisogna avere un occhio più attento al fenomeno per poter attivare progetti educativi e rendere la scuola più attrattiva". Vollaro desidera che ogni bambino vada volentieri a scuola, ma per farlo auspica un grande impegno della stessa: "Per questo, abbiamo attivato Scuola Viva, un progetto che permette di mantenere le scuole aperte sia il sabato che l'estate". Fuori dalla retorica del vittimismo, Vollaro ribadisce l'importanza della vicinanza delle istituzioni, soprattutto nei finanziamenti: "Noi facciamo tanto, ma va detto che anche la Regione Campania ha fatto molto, ci sono i fondi dell'Unione Europea che consentono il sostegno di svariati progetti. In questo modo possiamo anche pensare alla formazione dei docenti, perché possano mettere in campo delle strategie didattiche educative consone". Il Virgilio IV è una scuola che fa rete, non soltanto con gli studenti perché recuperino le competenze di base, ma anche con le associazioni di quartiere. "I ragazzi sono capaci di tante cose - sottolinea Vollaro -. Ogni giorno raccogliamo piccole e grandi soddisfazioni ed è così: tu semini sperando di vedere crescere la piantina" aggiunge. Il nome Gomorra è qui visto come un marchio che amareggia i ragazzi: "Non si può dire 'è un ragazzo che viene da Gomorra', perché essere etichettati come appartenenti a un territorio criminale è brutto" aggiunge Vollaro. Parole che suonano come un'ammissione di responsabilità. Responsabilità verso gli alunni, perché diventino uomini consapevoli. Responsabilità verso i genitori, che sognano per i loro figli un degno riscatto. Responsabilità verso se stessi, perché la solidarietà che anima i docenti e il personale scolastico, spesso disposti a fare straordinari a beneficio dei loro ragazzi - come il progetto di tenere aperta la scuola il weekend o l'estate - è una lezione chiara di senso civico, che rende la società un luogo migliore: "Ai genitori dico: 'non dovete ringraziarci', perché loro sono riconoscenti verso una scuola in grado di riorientare i loro figli verso cose positive. Il lavoro è tanto, ma lo facciamo per il bene dei ragazzi - aggiunge -. Io a tutti dico sempre: 'sappiate che tutto quello che facciamo quotidianamente non andrà mai perso'".

Il Vangelo dei poveri

Nel cuore della piaga sanguinosa scatenata delle faide camorriste, sorge il centro di formazione culturale professionale "Alberto Hurtado". Questi era un padre gesuita che in Cile accompagnava i giovani nelle periferie. Dal 2006 è responsabile del centro un gesuita italiano, padre Marco Colò. Anch'egli viene da una periferia del Nord dell'Italia, il "Quartiere San Rocco" di Monza. Per questo a Napoli ha ritrovato un po' di casa sua, respirando soprattutto il peso del pregiudizio. Padre Marco non è uno che bada alle etichette, è un uomo che passa dalla contemplazione all'azione, in pieno spirito ignaziano. Interris.it lo ha intervistato.

Padre Marco, in quali attività consiste il Centro Hurtado?

"Innanzitutto, si tratta di un complesso donato ai Gesuiti dal Comune di Napoli per fare formazione professionale agli adolescenti a rischio. Nel centro ci sono un laboratorio di sartoria, di restauro libiri e di produzione di ortaggi, quest'ultimo nel carcere di Secondigliano. Si tratta di una scuola di formazione per contrastare proprio la dispersione scolastica, ma anche favorire l'inserimento professionale attraverso gli stage aziendali".

Quindi il Centro punta all'inserimento professionale?

"È il nostro obiettivo principale. Che richiede una sfida altrettanto essenziale: togliere questi ragazzi da una controcultura che li oppone alla buona borghesia, messi ai margini da un punto di vista educativo. Si tratta di un percorso a tappe, fatto di piccole, importanti conquiste, ma che fa riflettere sulla sfida che viene accettata nel campo della formazione".

Chi sono i ragazzi che partecipano ai progetti?

"Si tratta di giovani segnalati dagli assistenti sociali, comunque in dispersione scolastica. In questo senso non voglio dare un giudizio, perché la popolazione di Scampia ha una sua dignità. Sono tante le famiglie che vivono difficoltà, ma reclamano la propria dignità, e che non hanno mai ceduto al sistema. Alcuni fra i residenti hanno avuto parenti morti nelle faide e conoscono il volto violento della camorra. C'è una certa retorica che circola sui mezzi di comunicazione. Scampia è una realtà complessa, in cui c'è di tutto: dalla miseria di alcune famiglie (basti pensare ai due grossi accampamenti rom in loco) a chi è dipendente dello Stato. Ci sono situazioni varie, accomunate tutte da una forte domanda di dignità. Si lavora tanto, e lo si vede nel forte impegno sociale".

Accanto ai progetti professionali c'è anche la formazione culturale, vero?

"Sì, direi che il terzo braccio del Centro Hurtado è l'Associazione Animazione Quartiere Scampia: il nucleo originario del centro, in realtà. Ha una sua biblioteca e propone il progetto Musica Libera Tutti, che s'ispira al maestro venezuelano Breu, che utilizzava la musica per educare i ragazzi più disagiati. Cerchiamo sempre legami con l'esterno, siamo coscienti di sentirci parte di una realtà più larga possibile. Noi questo lo chiamiamo 'costruire ponti'".

Come vive un uomo di fede questo contesto dove la fede è spesso oscurata?

"Noi gesuiti viviamo come comunità religiosa non tanto per gestire le strutture, ma per vivere la prossimità. In questo, siamo evangelizzati. Don Milani denunciava la tendenza alla borghesia della formazione nei seminari. Dobbiamo, invece, approssimarci ai poveri perché, come accade nel mio caso, sono loro a evangelizzarci, a liberarci dalle nostre false necessità, a dirci il senso della gioia che nasce da chi ha poco".

Cosa pensa dell'etichetta di Gomorra apposta su Scampia?

"Penso che sia una narrazione sbagliata. Va riconosciuto il merito a Roberto Saviano di aver acceso i riflettori sul contesto di Scampia. Ma quando ho visto la serie tv, alla scena in cui uno dei protagonisti, Jenny Savastano viene respinto a Scampia con l'imprecazione 'torna alla tua merda', confesso di aver smesso di vederlo. Ho visto anche il film. che dà una narrazione diversa rispetto alla serie. E ho riflettutto sulla scena in cui l'industriale del Nord si accorda sugli smaltimenti con un uomo del Sud: ho proprio pensato che questo sistema di criminalità non è confinato a Napoli, ma è complementare con un medesimo atteggiamento nel Nord-Italia. La criminalità non si distrugge se non si abbatte questo pregiudizio".