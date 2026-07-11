Italia

Risparmi e investimenti: caratteristiche e nuove tendenze delle famiglie italiane

Il rapporto Fabi evidenzia una crescita di oltre 1.600 miliardi dal 2020. Boom degli investimenti azionari, mentre la liquidità resta una componente centrale dei risparmi

Di redazione
Foto di Giovanni Gagliardi su Unsplash

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane continua a crescere, raggiungendo livelli record. Secondo il nuovo rapporto della Fabi, dal 2020 il patrimonio complessivo è aumentato di oltre 1.600 miliardi di euro, avvicinandosi alla soglia dei 6.500 miliardi. A trainare l’espansione sono soprattutto gli investimenti azionari, che registrano l’incremento più marcato, mentre la liquidità continua a rappresentare una quota rilevante dei risparmi.

I dati emersi

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi di euro rispetto al 2020, portando il patrimonio complessivo a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Fabi. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta il peso di investimenti e strumenti assicurativi. La crescita maggiore è quella delle azioni detenute, con un incremento del valore di 1.103,3 miliardi (+113%) in circa sei anni. Anche rispetto al 2024, la componente azionaria registra l’aumento più consistente, con quasi 293 miliardi di euro in più nel 2025 (+16,4%).

Fonte Ansa

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