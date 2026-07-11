Risparmi e investimenti: caratteristiche e nuove tendenze delle famiglie italiane

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane continua a crescere, raggiungendo livelli record. Secondo il nuovo rapporto della Fabi, dal 2020 il patrimonio complessivo è aumentato di oltre 1.600 miliardi di euro, avvicinandosi alla soglia dei 6.500 miliardi. A trainare l’espansione sono soprattutto gli investimenti azionari, che registrano l’incremento più marcato, mentre la liquidità continua a rappresentare una quota rilevante dei risparmi.

I dati emersi

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi di euro rispetto al 2020, portando il patrimonio complessivo a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della Fabi. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta il peso di investimenti e strumenti assicurativi. La crescita maggiore è quella delle azioni detenute, con un incremento del valore di 1.103,3 miliardi (+113%) in circa sei anni. Anche rispetto al 2024, la componente azionaria registra l’aumento più consistente, con quasi 293 miliardi di euro in più nel 2025 (+16,4%).

Fonte Ansa