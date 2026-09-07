Ricomincia la scuola: a Bolzano i primi a tornare in classe

Dei quasi otto milioni di alunni e studenti italiani, i primi a tornare in classe sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano. Suona infatti la campanella per gli 85mila bambini e ragazzi che inaugurano l’anno scolastico 2026/2027. Le tappe sul calendario del rientro a scuola lungo la Penisola solo le seguenti: dal 10 settembre di nuovo sui banchi nella Provincia autonoma di Trento, in Valle d’Aosta e in Veneto, mentre il 14 settembre sarà la volta di Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria. Il giorno dopo è il turno dei giovani e giovanissimi di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, poi dal 16 tornano a popolare le aule quelli di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Il 17 settembre è la volta di quelli pugliesi.

Bolzano per prima sui banchi

Suona stamane la prima campanella ed è Bolzano ad aprire il nuovo anno scolastico, che riguarda in tutta Italia quasi 8 milioni di studenti. I residenti della provincia autonoma saranno i primi in Italia a rientrare in classe: oltre 85mila bambini e ragazzi, dei quali 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Nelle valli ladine, invece, torneranno sui banchi 2.895 giovani.

Il calendario

Agli studenti e alle studentesse della provincia autonoma seguiranno, il 10 settembre, quelli della Provincia di Trento, della Valle d’Aosta e del Veneto. Il 14 settembre il ritorno in classe spetterà a Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, il 15 settembre a Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana e il 16 ad Abruzzo, Basilicata, Sardegna. A chiudere sarà, il 17 settembre, la Puglia.

Fonte Ansa