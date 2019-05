LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019, 17:19, IN TERRIS



ELEZIONI

Regionali e comunali: i risultati del voto

Il Piemonte passa al Cdx, Firenze, Bari e Bergamo restano al Csx. Ballottaggi ad Avellino e Livorno

DAMIANO MATTANA

er prudenza resta in attesa dei risultati ufficiali ma, stando agli exit-poll Rai, Sergio Chiamparino inizia già a prendere atto che il governatorato del Piemonte sia destinato a passare di mano: alla quarta proiezione il presidente uscente si attesta al 32,4%, con lo sfidante del Centrodestra, Alberto Cirio, che raggiunge una percentuale superiore al 53,7%. Mai in gara il candidato pentastellato Giorgio Bertola, fermo al 13,5%. Numeri che, se come probabile verranno infine confermati, significheranno il passaggio della Regione in altre mani dopo cinque anni: "Naturalmente - ha detto Chiamparino in previsione della sconfitta - un commento sul voto regionale sarà possibile solo sulla base dello spoglio reale, ma è evidente che se gli exit poll venissero confermati, la vittoria di Alberto Cirio e del Centrodestra sarebbe netta. In attesa dei risultati ufficiali, che consentiranno di fare valutazioni più approfondite, voglio ringraziare chi mi ha votato e tutti coloro che mi hanno sostenuto ed aiutato in questa campagna elettorale".

Sfide Csx-Cdx

Se in Piemonte è la regione a passare al Centrodestra, dopo l'ottimo risultato alle Europee anche alle comunali arrivano delle conferme per il Pd: a Firenze, ad esempio, l'uscente Dario Nardella è dato al 57,13%, nettamente in vantaggio rispetto al concorrente Ubaldo Bocci (Cdx) al 25,20%. Stesso discorso anche a Bari, dove Antonio Decaro vola al 62,29% contro il 29,14% di Pasquale Di Rrella. Entrambi, quindi, andrebbero a vincere al primo turno. Riconferma subitanea in vista anche per Giorgio Gori (Csx) a Bergamo, in vantaggio sul rivale Giacomo Stucchi (Cdx) con il 55,28% dei consensi. Si profila il ballottaggio invece a Livorno, dove i candidati di Centrosinistra e Centrodestra, Luca Salvetti e Andrea Romiti, viaggiano entrambi attorno al 30%, con l'uscente pentastellato Nogarin staccato in terza posizione. A Perugia è invece il Cdx a centrare la vittoria, con il candidato uscente Andrea Romizi oltre il 60%. Probabile successo al primo turno anche per il candidato Carlo Masci, sostenuto dalla coalizione del Centrodestra.

Il voto al Sud

Al Sud, vicina al ballottaggio la città di Campobasso (tra i candidati Gravina e D'Alessandro, M5s e Cdx), mentre a Potenza è vicina la vittoria di Mario Guarente (Cdx) ma non è ancora scongiurato il ballottaggio con il candidato di Basilicata possibile Valerio Tramutoli. Sarà ballottaggio, invece, ad Avellino, con sfida fra i candidati Luca Cipriano, sostenuto dal Partito democratico e Gianluca Festa, di lista civica. Per restare nell'avellinese, da segnalare la rielezione a 91 anni alla guida del Comune di Nusco di Ciriaco De Mita, così come l'elezione di Antonio Manzi (Il Campanile) sindaco del piccolo comune di Carife, recentemente rilanciato dall'inaugurazione di un importante Museo archeologico sulle memorie dell'antico Sannio.

