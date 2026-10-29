Rebibbia, “Un’Altra Musica”: la Fondazione Santo Versace inaugura lo studio di registrazione

Offrire strumenti concreti di reinserimento e restituire dignità attraverso il lavoro e l’espressione artistica. È con questo obiettivo che è stato inaugurato presso la Casa Circondariale Maschile di Rebibbia Nuovo Complesso “Raffaele Cinotti” il progetto “UN’ALTRA MUSICA”, promosso e realizzato dalla Fondazione Santo Versace in stretta collaborazione con Intesa Sanpaolo. Un’iniziativa fortemente voluta da Santo Versace e Francesca De Stefano Versace da sempre in prima linea nel supporto alle fragilità sociali, che ha portato alla nascita di un vero e proprio studio di registrazione professionale adiacente al teatro dell’istituto penitenziario romano, dotato di una regia e di una sala di ripresa acusticamente trattate e dotate di attrezzature all’avanguardia. Al taglio del nastro, alle firme inaugurali e alla benedizione dei locali officiata da don Aldo Buonaiuto nuovo responsabile della Pastorale Carceraria della Diocesi di Roma e vicedirettore della Caritas, è seguita l’esibizione del cantautore e compositore Ermal Meta , che ha regalato un concerto speciale ai detenuti e agli ospiti presenti.

Una opportunità di crescita

Ampio e profondo è stato l’intervento dei fondatori, che hanno rimarcato come la rieducazione debba passare attraverso opportunità concrete di lavoro e di crescita personale. “Siamo qui a Rebibbia per inaugurare il nostro progetto: quello che vogliamo veramente accada è che si suoni un’altra musica, una musica che abbia il sapore della speranza”, ha dichiarato Francesca De Stefano Versace. “I ragazzi che hanno sbagliato e che si trovano qui non devono essere identificati esclusivamente con il loro errore: sono persone. Abbiamo il dovere di fornire gli strumenti affinché venga attuato ciò che stabilisce la nostra Costituzione, ovvero la rieducazione di colui o colei che ha commesso un errore. Credo che ogni persona, indipendentemente dagli sbagli del passato, meriti la possibilità di ricominciare. Ma non basta parlare di seconde possibilità: bisogna creare le condizioni materiali perché diventino reali. Vogliamo che uno studio di registrazione diventi molto più di un luogo in cui fare musica: deve essere uno spazio in cui sentirsi ascoltati, riscoprire le proprie capacità e tornare a credere in sé stessi”.

Dignità e futuro

Un messaggio rimarcato con forza anche da Santo Versace , Presidente della Fondazione: “Siamo qui per inaugurare questo nuovo laboratorio, che si inserisce tra i tanti progetti che portiamo nelle carceri per far sì che chi è ristretto possa lavorare, riacquistare una completa autonomia economica e trovare un’occupazione dignitosa. Credo profondamente nel valore del lavoro, perché il lavoro restituisce dignità, autonomia e la possibilità reale di costruire il proprio futuro. Con “Un’Altra Musica” vogliamo offrire competenze professionali concrete, spendibili una volta terminata la pena. Una società che crede davvero nel reinserimento deve avere il coraggio di investire nelle persone e nella loro capacità di cambiare”.

Formazione professionale per abbattere la recidiva

Il cuore del progetto non si esaurisce nella creazione dell’infrastruttura tecnica: contestualmente è stato avviato un percorso formativo altamente professionalizzante per tecnici del suono, che vede già coinvolti cinque detenuti, tra cui Dimitri, attualmente impegnato nell’apprendimento delle tecniche di incisione e missaggio. Una figura professionale versatile e richiesta nel mercato odierno: dalla produzione musicale all’audiovisivo, dai podcast ai contenuti digitali per gli eventi. Inoltre, lo studio potrà accogliere iniziative esterne, favorendo un ponte di dialogo costante tra il carcere e l’industria culturale. Un modello di integrazione elogiato dal Sottosegretario alla Giustizia Alberto Balboni, presente all’inaugurazione: “Quando lo Stato e la sensibilità civica del privato uniscono le forze, la rieducazione e la sicurezza sociale diventano obiettivi condivisi e concreti. Per chi ha l’occasione di imparare un lavoro in carcere, il tasso di recidiva scende al di sotto del 10%, contro un dato che supera il 70% per chi non ha questa opportunità. Trasformare chi ha sbagliato in un cittadino che contribuisce alla crescita della società è un compito straordinario”.

Un nuovo inizio

Piena sintonia anche nelle parole di Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo: “Ogni storia, anche la più difficile, racchiude la possibilità di un nuovo inizio. Insieme alla Fondazione Santo Versace vogliamo creare occasioni reali di crescita, promuovere il cambiamento e restituire fiducia nel futuro”. Soddisfazione è stata espressa infine da Teresa Mascolo, Direttore della Casa Circondariale “Raffaele Cinotti” – Rebibbia Nuovo Complesso: “Questo progetto racconta una storia di fiducia, di dignità, di speranza e di gratitudine: ogni nuovo inizio merita un luogo ove diventare possibile”.

La musica per guardarsi dentro

Particolarmente sentita e apprezzata è stata la partecipazione di Ermal Meta, che ha regalato ai presenti un momento di grande trasporto emotivo: “È la prima volta che suono all’interno di un istituto penitenziario”, ha confidato l’artista. “Mettere a disposizione uno studio di registrazione di tutto rispetto — che io stesso all’inizio della mia carriera mi sognavo — è un’iniziativa bellissima. In un posto come questo, dove varcare i muri ti trasmette sensazioni forti e insolite, la cosa più difficile è riuscire a esprimere ciò che si prova. L’arte e la musica aiutano ad andare oltre le parole. Un brano musicale ti costringe a guardarti dentro e a vederti attraverso gli occhi di chi ti ascolta. Uscire da qui con un mestiere in mano significa avere una prospettiva e soprattutto un sogno, qualcosa che spesso a questi ragazzi è mancato”.

Riscatto e futuro

Con il conclusivo e simbolico taglio del nastro sul palco del teatro, Rebibbia si dota così di un’infrastruttura permanente che promette di far risuonare, dentro e fuori le mura del carcere, note di riscatto e futuro.