Rapporto Invalsi, Save the Children: “Preoccupano le disuguaglianze socioeconomiche e territoriali”

Il Rapporto Invalsi 2026 fotografa una scuola italiana in cui si registrano segnali incoraggianti sul fronte della dispersione scolastica, ma persistono profonde disuguaglianze che incidono sugli apprendimenti. Save the Children accoglie positivamente il calo degli abbandoni impliciti ed espliciti, sottolineando però come il contesto socioeconomico continui a influenzare in modo determinante i risultati degli studenti. L’organizzazione sollecita quindi interventi strutturali e continui per rafforzare il sistema educativo e garantire pari opportunità a tutti gli alunni.

Il dato

“Positivo il calo della dispersione scolastica implicita ed esplicita, ma preoccupa il peso delle disuguaglianze socio-economiche sui risultati di studentesse e studenti e gli esiti delle primarie, ancora lontani dai livelli pre-Covid”. È quanto afferma Save the Children, commentando il Rapporto Invalsi 2026 che misura le competenze di bambini, bambine e adolescenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado in Italia. La dispersione implicita scende di 2,4 punti percentuali rispetto allo scorso anno, dall’8,7% al 6,3%. I valori vanno dal 2,5% della Valle d’Aosta al 12,6% della Campania. Inoltre, il fenomeno interessa soprattutto i minori in condizione di fragilità socioeconomica (7,3% contro il 3,7% di chi non si trova in questa condizione). Al termine della scuola primaria poco più di 3 studenti/esse su 5 (il 63%) raggiungono il livello base di competenze in matematica. Per quanto riguarda l’italiano, alla fine della primaria il 73% di bambine e bambini raggiunge il livello base di competenze.

Le evidenze emerse

“I dati Invalsi mostrano ancora, nonostante il complessivo calo del dato sulla dispersione scolastica e dei divari territoriali, un impatto significativo delle disuguaglianze socioeconomiche e territoriali sugli apprendimenti dei bambini e delle bambine – ha dichiarato Giorgia D’Errico, direttrice delle Relazioni istituzionali di Save the Children –. Le risorse investite negli ultimi anni per contrastare la dispersione scolastica sono state importanti e vanno nella giusta direzione. Ma non bastano. È urgente investire nella scuola in modo strutturale e continuativo, per garantire a tutte e tutti uguali opportunità educative e di crescita. La spesa per l’istruzione non può e non deve seguire lo stesso andamento del calo demografico, ma anzi il minor numero di studenti deve coincidere con un aumento dell’offerta educativa per loro: sono necessarie politiche stabili, risorse adeguate e certe, e un sostegno costante alle scuole, affinché ogni studente e ogni studentessa possa avere le stesse opportunità di crescita e di apprendimento indipendentemente dalle condizioni socio-economiche di partenza.

I potenziamenti necessari

A partire da un potenziamento della rete di asili nido e del tempo pieno alla scuola primaria in ogni territorio”. Accanto a questo “è necessario rafforzare le alleanze educative territoriali, valorizzando la collaborazione tra scuole, enti locali e Terzo settore per ampliare le opportunità educative, culturali e ricreative tutto l’anno, anche nei periodi di chiusura estiva delle scuole e al pomeriggio, in particolare per i bambini e le bambine che vivono nelle aree fragili del Paese. Con questo obiettivo, Save the Children ha promosso una proposta di legge, presentata in audizione alla Commissione periferie e depositata alla Camera il 24 giugno 2026, che prevede l’istituzione di presìdi socio-educativi nelle aree più vulnerabili”.

Fonte Agensir