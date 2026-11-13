Rapporto Caritas Roma: a rischio povertà il 16,3% dei cittadini, allarme casa e salute mentale

Una Capitale a due velocità, in costante crescita economica e occupazionale ma attraversata da profonde fratture sociali dove il 16,3% della popolazione è a rischio povertà. È la fotografia scattata dal nuovo Rapporto sulla povertà a Roma intitolato “Ricomporre la speranza”, presentato dalla Caritas diocesana alla presenza delle massime autorità civili e religiose.

Reina: “La povertà non si delega al privato”

Ad aprire la riflessione dell’incontro, moderato da don Aldo Buonaiuto, vicedirettore della Caritas di Roma, è stato il cardinale vicario Baldo Reina, che ha esortato la città e la Chiesa a non restare spettatrici di fronte al rischio di una povertà ormai strutturale: “La presentazione di questo Rapporto ci deve far alzare dalla sedia. Sono forse cose scomode, ma dobbiamo avere un sobbalzo di dignità per noi e per i poveri, nei quali c’è Cristo. Dobbiamo guardare Roma per quella che è, senza nascondere ferite e disuguaglianze, mettendoci al lavoro per ricucire l’indifferenza”. Il cardinale ha ribadito con fermezza che il contrasto all’esclusione non può essere scaricato esclusivamente sulle spalle del volontariato: “La povertà non può essere delegata alla solidarietà privata, ma è una responsabilità pubblica che riguarda la tenuta stessa della democrazia. La Caritas non vuole sostituirsi alle istituzioni, ma offrire un contributo di conoscenza radicato nei territori”. Richiamando la figura profetica di don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas diocesana, Reina ha ricordato come la povertà sia “una sconfitta per la città stessa prima ancora che per i poveri” e ha chiesto alle istituzioni un cambio di passo: “Investire su accesso alla salute, tutela della salute mentale, sostegno alle famiglie e qualità del lavoro richiede politiche strutturali e continuità negli interventi, non risposte occasionali. La dignità delle persone deve restare il criterio con cui valutare ogni scelta pubblica”.

Trincia: emergenza salute mentale

A entrare nel dettaglio delle criticità della Capitale è stato il direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, che ha evidenziato l’ambivalenza di una metropoli dove “il contesto occupazionale è migliore rispetto alla media nazionale, ma convive con tanta precarietà, salari insufficienti e povertà abitativa”.

La salute mentale

“Sono 45mila le persone con problemi di salute mentale in carico alle Asl di Roma, un dato in aumento soprattutto tra giovani e adolescenti — ha spiegato Trincia —. Se includiamo i familiari arriviamo a oltre 100mila persone coinvolte, ma sono numeri sottostimati perché non tengono conto di chi si cura privatamente o non si cura affatto. C’è un forte senso di solitudine e vergogna di famiglie lasciate sole, a fronte di risorse insufficienti e difficoltà di accesso alle cure”. In questo quadro, il direttore ha indicato come segnale positivo l’attivazione delle 132 Case della Comunità nel Lazio per superare gli ostacoli burocratici ed economici.

La povertà abitativa

Accanto al volto visibile degli sfratti e di chi vive in strada, esiste un disagio invisibile fatto di coabitazioni forzate in nuclei fragili. “C’è il peso insostenibile degli affitti, aggravato dal fenomeno degli affitti brevi — con 41mila tra B&B e case vacanze a fronte di tante abitazioni sfitte — e c’è la questione giovanile, con gli studenti fuori sede costretti a pagare cifre esorbitanti per un posto letto”. Preoccupa inoltre il “disagio di ritorno” di molti migranti che, pur integrati da anni, tornano a chiedere aiuto nei centri d’ascolto perché “l’integrazione non coincide sempre con l’autonomia economica”, insieme al nodo dei diritti delle seconde generazioni (dal 1988 la Caritas ha accolto oltre 10mila ragazzi).

La testimonianza

A dare volto concreto ai numeri è stata la testimonianza di Felice, che ha raccontato la propria rinascita dopo anni segnati da tossicodipendenza, carcere e vita di strada: “Un giorno sono andato a bussare alla Caritas. Non mi hanno guardato come un problema da risolvere, ma come una persona, come un uomo. Oggi ho una casa e un lavoro, mi sento utile e ho ritrovato la mia dignità”.

Istituzioni

Sulla necessità di fare rete hanno concordato anche i rappresentanti delle istituzioni presenti. L’assessore alle Politiche sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, ha sottolineato l’importanza degli investimenti «sulla presa in carico multidisciplinare» e la necessità di “coniugare legalità e solidarietà”. Per l’assessore all’Inclusione sociale della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, restano cruciali gli interventi economici per i redditi più bassi e il potenziamento delle figure professionali nella gestione dei servizi. Infine, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha evidenziato come l’azione caritativa rappresenti anche «un baluardo fondamentale per prevenire l’incattivirsi della società”. A chiudere l’incontro, il monito condiviso ricordato da Trincia: nelle scelte della città, «le persone vengono prima di tutto».