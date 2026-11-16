Qualità della vita: la nuova fotografia delle province italiane

Bolzano conquista la vetta della classifica sulla qualità della vita 2026, superando Milano e Bologna, che completano il podio. È quanto emerge dalla 28ª edizione dell’indagine realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, che analizza le condizioni di vita nelle 107 province italiane attraverso nove dimensioni. La fotografia restituisce un Paese ancora caratterizzato da profonde differenze territoriali: il Nord-Est si conferma l’area più virtuosa, mentre il Mezzogiorno concentra le maggiori criticità, con Taranto all’ultimo posto.

Il dato

Bolzano, Milano e Bologna. È questo il podio della 28esima edizione dell’Indagine sulla qualità della vita 2026 nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Rispetto alla classifica dello scorso anno si registra quindi un cambio al vertice, con Bolzano che si distingue per le performance in ambito economico, ambientale e turistico e sale al primo posto scalzando Milano. La coda della classifica è invece occupata dal Meridione, con l’ultimo posto che spetta a Taranto (107ª), in discesa di 6 posizioni, preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª).

Gli elementi analizzati

L’indagine si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e, infine, turismo, intrattenimento e cultura, che hanno permesso di indagare in maniera approfondita i diversi aspetti relativi alla qualità della vita a livello locale. Tra i movimenti più significativi, il record assoluto di crescita spetta a Belluno (31ª) protagonista di un balzo in avanti di 29 posizioni rispetto al 2025. Le altre province in forte ascesa che sono riuscite a guadagnare almeno dieci posizioni sono Pordenone, Venezia, Ancona, Arezzo, Pistoia e Vibo Valentia, a cui si aggiunge l’ottimo trend di Rimini (6ª), che scala 6 posizioni. Al contrario, mostrano una evidente flessione Monza e della Brianza (9ª), Ascoli Piceno, che scende fino al ventunesimo posto, Lucca (-18 posizioni), Cremona (-16), Piacenza e Sassari (-12) e Udine (-10), con Sassari che scende nel gruppo delle città con qualità della vita insufficiente.

Le differenze geografiche

La qualità della vita nel 2026 è risultata buona o accettabile in 60 province su 107. La ricerca evidenzia anche per il 2026 una netta spaccatura geografica nel Paese, tra il Centro-Nord e l’Italia meridionale e insulare, tanto che la prima provincia del Sud a comparire in graduatoria è Isernia (67° posto), mentre l’ultima del Nord è Alessandria (72°). Lo studio, inoltre, conferma la presenza di significative aree di disagio sociale e personale, prevalentemente dislocate nel Mezzogiorno. Il Nord-Est, invece, si attesta come l’area trainante del Paese, con tutte le sue 22 province che si posizionano nei primi due gruppi di testa, ovvero qualità della vita buona e accettabile.

Fonte Ansa