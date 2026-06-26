Premio Bellisario, Mattarella: cresce il ruolo delle donne in ogni settore

Il protagonismo femminile rappresenta una risorsa sempre più importante per la crescita della società e delle istituzioni. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le vincitrici del Premio Marisa Bellisario. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha evidenziato il contributo delle donne nella diplomazia, nelle imprese, nelle istituzioni, nel sindacato e nello sport, ribadendo come una maggiore presenza femminile costituisca anche un autentico messaggio di pace.

Mattarella: il protagonismo femminile è una risorsa per la società e per la pace

“Questo appuntamento tradizionale mi consente di verificare quanto, di anno in anno, sia non soltanto ricco ma crescente il protagonismo femminile. Nella diplomazia è verificato, le intese siglate e predisposte da donne hanno mediamente una durata maggiore come efficacia di quelle definite da uomini. Non è soltanto nella diplomazia che si ha un vantaggio con la presenza femminile, ma dappertutto. Per questo è un piacere vedere una rassegna di protagonismo femminile così rilevante in tanti settori diversi, con esperienze differenti, in ambienti lontani uno dall’altro, ma diversificati, distinti uno dall’altro. Ma è un’indicazione di come in tutti i settori cresce il protagonismo femminile”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando le vincitrici del Premio Marisa Bellisario, accompagnate dalla presidente della Fondazione, Lella Golfo.

La versatilità del protagonismo femminile

Il capo dello dello Stato ha sottolineato la “versatilità e capacità di protagonismo del mondo femminile di cui abbiamo estremo bisogno. Vi sono alcuni elementi che sono messaggi di pace. Ne abbiamo un gran bisogno dappertutto, non soltanto nel Golfo, ma dappertutto ne abbiamo bisogno. E per questo – ha rimarcato – è sempre più necessario che ci sia un forte protagonismo delle donne nella vita pubblica, che non è soltanto quella politica, nelle istituzioni, ma anche nella società, nel sindacato, nelle imprese, nello sport, che trascina e orienta i giovani”.

Fonte Ansa