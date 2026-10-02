Piano per gli anziani non autosufficienti: maggior assistenza e accesso ai servizi

L’Italia si dota del suo primo Piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza per gli anziani. Lo strumento è uno dei pilastri del “Patto per la Terza Età” e rafforza l’assistenza a domicilio, semplifica l’accesso ai servizio e potenzia il personale sociosanitario. I cittadini potranno rivolgersi ai Punti di accesso delle Case di comunità per ricevere una valutazione ed eventualmente un progetto assistenziale individualizzato. Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, che ha approvato il Piano, ha stanziato un miliardo e mezzo di euro e dato il via libera anche alle Linee guida su Senior Cohousing e Cohousing intergenerazionale.

Luce verde

Il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (Cipa) ha approvato il primo Piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza per gli anziani, che punta a rafforzare l’assistenza a domicilio, semplificare l’accesso ai servizi e potenziare il personale sociosanitario. Lo comunica Palazzo Chigi. Obiettivo mettere al centro la persona anziana e il diritto a ricevere cure e assistenza adeguate. Per il 2025-27 è stanziato oltre un miliardo e mezzo di euro a valere sul Fondo per la non autosufficienza. Ok anche alle Linee guida su Senior Cohousing e Cohousing intergenerazionale.

Il Comitato per la terza età

Il comitato Cipa si è riunito questa mattina a Palazzo Chigi, e alla riunione, presieduta dalla viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, hanno preso parte la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone e i rappresentanti dei Ministeri e delle Amministrazioni competenti.

Cosa prevede

Il Piano, si legge in una nota di Palazzo Chigi, è uno dei pilastri del “Patto per la Terza Età” approvato dal Governo con la legge delega 33/2023 e ha l’obiettivo di rafforzare il sostegno agli anziani non autosufficienti che hanno compiuto 70 anni e alle loro famiglie. Il Piano costruisce un modello innovativo di assistenza e di erogazione dei servizi socio-sanitari. Un ruolo centrale sarà affidato ai Punti Unici di Accesso (Pua) nelle Case di Comunità, che rappresenteranno il punto di riferimento per i cittadini e le famiglie. L’anziano potrà rivolgersi al Pua, essere sottoposto ad una valutazione multidimensionale da parte di un’équipe specializzata e, se necessario, riceverà un progetto assistenziale individualizzato (Pai). Il Pai assicurerà gli obiettivi assistenziali, gli interventi necessari e le figure professionali idonee a garantire alla persona anziana non autosufficiente un percorso di assistenza integrato, coordinato e continuativo.

Accompagnare l’invecchiamento

“L’Italia è una delle nazioni più longeve al mondo – ha detto Calderone – e il numero crescente di persone anziane ci impone di rafforzare le politiche di assistenza e di cura, per offrire risposte sempre più adeguate a una realtà che cambia. È una sfida importante per il nostro futuro, un investimento sul benessere delle persone attraverso la costruzione di un modello di presa in carico capace di accompagnare l’invecchiamento con servizi adeguati, attenzione alle persone e sostegno alle famiglie”.

L’anziano al centro

“Nel giorno della Festa dei Nonni – ha aggiunto il viceministro Bellucci – il governo compie un passo in avanti decisivo nell’attuazione della delega per riformare le politiche per gli anziani. Mettiamo al centro la persona, la sua dignità e il diritto a ricevere cure e assistenza adeguate. Il punto di forza di questo piano non è solo nelle ingenti risorse stanziate e negli indirizzi chiari ed evolutivi per gli Enti locali, ma anche nell’ampia partecipazione promossa per la sua redazione che ha visto il coinvolgimento di sindacati, enti del Terzo Settore, categorie professionali e comunità scientifiche”.

Fonte Ansa