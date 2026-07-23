Pensioni femminili ferme, quelle maschili crescono: il gap supera il 30%

Il divario pensionistico tra uomini e donne continua ad ampliarsi. Secondo l’Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento, nel primo semestre del 2026 l’importo medio delle nuove pensioni femminili è rimasto sostanzialmente invariato, mentre quello degli uomini è aumentato, portando la differenza oltre il 30%. Un dato che riflette ancora oggi le disuguaglianze nel mercato del lavoro, tra carriere più discontinue, retribuzioni inferiori e minori contributi versati dalle lavoratrici.

Pensioni: cresce il divario tra uomini e donne

Le pensioni liquidate alle donne con decorrenza nel primo semestre del 2026 hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini nello stesso periodo. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps sui flussi di pensionamento. Nel 2025 il divario era pari al 26,2%: l’importo medio delle nuove pensioni delle donne era di 1.047 euro, contro i 1.419 euro degli uomini. In un anno le pensioni maschili sono aumentate di quasi 90 euro in media, mentre quelle femminili sono rimaste sostanzialmente invariate.

Le cause del divario previdenziale

Secondo l’Inps, la differenza è legata soprattutto alle carriere contributive mediamente più lunghe degli uomini e a retribuzioni generalmente più elevate. Molte donne, inoltre, hanno versato meno contributi nel corso della vita lavorativa o, in alcuni casi, non ne hanno versati affatto, beneficiando esclusivamente della pensione ai superstiti.

Le pensioni ai superstiti fanno eccezione

L’unica tipologia di trattamento in cui le donne percepiscono un importo medio superiore riguarda le pensioni ai superstiti. Nel primo semestre del 2026 sono state liquidate 87.111 pensioni ai superstiti alle donne, contro 19.816 agli uomini. L’importo medio è stato di 1.042 euro per le donne e di 651 euro per gli uomini.

Le differenze nelle pensioni di vecchiaia, anticipate e di invalidità

Per le pensioni di vecchiaia, l’importo medio liquidato alle donne è stato di 1.006 euro, contro i 1.491 euro degli uomini, con un divario del 32,53%. La distanza si riduce nelle pensioni anticipate, dove sono richieste carriere contributive più lunghe: le donne percepiscono in media 1.814 euro, mentre gli uomini 2.211 euro, con una differenza del 17,96%. Anche nelle pensioni di invalidità permane un significativo divario: l’importo medio è pari a 913 euro per gli uomini e 686 euro per le donne, con una differenza del 24,86%.

Fonte Ansa