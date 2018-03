PREVISIONI METEO

VENERDÌ 30 MARZO 2018, 10:25, IN TERRIS



Pasqua ventosa, Pasquetta soleggiata

Sabato torna la neve sulle Alpi e su alcune parti dell'Appennino

econdo gli ultimi aggiornamenti si conferma un miglioramento per Pasqua che comunque sarà ventosa, con forte Ponente e Maestrale specie su Tirreno e Isole Maggiori e calo termico al Centrosud". Lo dice il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara su Ansa.

"Proprio sulle regioni centro-meridionali - spiega Ferrara - avremo infatti ancora qualche rovescio o temporale residuo, specie al mattino, ma in graduale esaurimento; più soleggiato su Sicilia, Sardegna e al Nord salvo qualche nota instabile su estremo Nordest".

Pasquetta soleggiata

"A Pasquetta invece il sole dovrebbe essere garantito su gran parte della Penisola pur con qualche nuvola di passaggio; attenzione però al clima: se di giorno il sole ormai alto sull’orizzonte favorirà un clima abbastanza gradevole, di notte e al primo mattino tornerà a fare molto fresco, con minime anche sotto i 5°C al Centronord”.

Sabato pioggia...

Confermato invece un nuovo deciso peggioramento del tempo che interesserà soprattutto Nord e Tirreniche tra venerdì e sabato con piogge e temporali anche forti al Nord e tirreniche fino alla Campania. "I picchi pluviometrici maggiori - prosegue Ferrara - sono attesi su alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, specie di Levante, e alta Toscana, dove complessivamente si potranno superare punte di 80-100mm. Fenomeni più occasionali su adriatiche, Isole Maggiori e Sud Italia dove anzi non mancheranno anche belle schiarite.

... E neve

“Tornerà inoltre a nevicare sulle nostre Alpi, inizialmente oltre 1400-1800m, in calo a 1000-1500m sabato se non a quote inferiori sui settori alpini occidentali – conclude Ferrara - gli accumuli maggiori sono attesi su Ossola, Alpi lombarde, Trentino, dove si potrà raggiungere complessivamente anche un metro di neve fresca oltre i 2000-2200m di quota. Tra sabato sera e domenica un po’ di neve tornerà anche sull’Appennino a partire dai settori settentrionali, anche qui mediamente oltre i 1000-1500m. Per qualche "fortunato", dunque, Pasqua imbiancata.