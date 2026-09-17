Over 55 al lavoro: in sei anni sono aumentati del 65%

L’allungamento della vita e i cambiamenti nella struttura della popolazione stanno trasformando profondamente il mondo del lavoro. Tra il 2019 e il 2025 gli occupati con più di 55 anni sono aumentati del 65%, un dato che riflette la tendenza a restare più a lungo nel mercato del lavoro. Ma la maggiore longevità non coincide necessariamente con la possibilità di prolungare l’attività professionale: pesano infatti il tipo di lavoro svolto, le condizioni individuali e le diverse opportunità maturate nel corso della vita.

Over 55 al lavoro: +65% in sei anni

Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%. Lo sottolinea il presidente dell’Inps, Gabriele Fava nella presentazione alla ricerca di Valore D “Long boarding” spiegando che “è il segno di un Paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione” ma che “vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo”.

La sostenibilità del lavoro e le differenze

“Non tutti i lavori – prosegue – consumano allo stesso modo e non tutti arrivano alla stessa età con le medesime risorse. Qui emerge il nodo politico della longevità e la necessità inderogabile di porre la centralità della donna al cuore di qualsiasi strategia di sostenibilità. L’uguaglianza non consiste nel trattare allo stesso modo vite che hanno conosciuto fatiche diverse. Consiste nel riconoscere quelle differenze prima che diventino un destino“.

Donne, carriera e divario pensionistico

Fava ricorda che “le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l’intero arco della vita professionale: percorsi di carriera segnati da discontinuità forzate, un persistente divario retributivo (gender pay gap), penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare, che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle”. Le donne infatti “rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici e portano con sé quasi sei anni di contribuzione in meno rispetto agli uomini. La pensione non crea queste distanze. Le registra”. “Garantire carriere davvero sostenibili – conclude – significa quindi eliminare le discriminazioni strutturali che frenano il talento femminile, promuovere la condivisione delle responsabilità familiari e valorizzare il contributo insostituibile delle donne alla crescita del Paese”.

Fonte Ansa