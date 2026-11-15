Olio extravergine: attualità e scenari per la tutela della filiera italiana

Nonostante sia uno dei pilastri indiscussi della dieta mediterranea, l’olio extravergine di oliva 100% italiano attraversa una fase particolarmente complessa. Tra il crollo dei listini al dettaglio, l’aumento dei costi di produzione dovuti a siccità e caro-carburante, e la crescente pressione delle importazioni estere, l’intera filiera chiede tutele concrete. Mentre le istituzioni avviano nuovi protocolli di valorizzazione nella ristorazione e i produttori resistono sul campo, i dati della nuova campagna delineano un’Italia spaccata a metà.

Il crollo dei prezzi al dettaglio

È uno dei prodotti della dieta mediterranea per eccellenza ma nonostante i suoi benefici organolettici per la salute umana il mercato al consumo non lo riconosce come dovrebbe: tra prezzi di mercato non concorrenziali e un import selvaggio da altri Paesi, l’olio extravergine made in Italy e l’intera filiera paga dazio sia sul fronte del prezzo al dettaglio che per altre problematiche legate alla concorrenza sleale, di sottocosto e caro-gasolio. “Dopo i forti rincari registrati negli ultimi anni, i prezzi al dettaglio dell’olio d’oliva – denuncia Assoutenti- tornano a calare in Italia e, in base agli ultimi dati Istat, registrano a settembre una flessione media del -7% su base annua, con un crollo del -26% rispetto ai picchi toccati nel 2024″. Ma c’è di più. L’associazione dei consumatori sottolinea inoltre che a fronte di un calo generalizzato dei listini, cresce in Italia il rischio di acquistare olio non italiano prodotto con olive straniere”.

Le misure

Una situazione di deficit commerciale che vede ora associazioni, organizzazioni di categoria fare squadra con il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per risollevare le sorti del settore nel suo complesso a partire dalla recete approvazione del ColtivaItalia, dove sono previsti sostegni economici per il comparto ma anche con iniziative di promozione nei ristoranti. L’attività di promozione in particolare è stata sigillata con la firma di un protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’olio Evo nella ristorazione collettiva tra il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida e le associazioni datoriali. Nel dettaglio il protocollo, in 10 articoli, rappresenta un’iniziativa di politica agricola finalizzata a rafforzare il mercato interno dell’olio extravergine di oliva 100% italiano, creando un collegamento più diretto tra la produzione olivicola nazionale e il sistema della ristorazione collettiva. Misure, che secondo gli attori della filiera, dovrebbe alleggerire la crisi del settore che registra un malumore generalizzato dei produttori schiacciati tra nuovi problemi, la siccità e il caro-gasolio, e i problemi di sempre: import selvaggio e remunerazione del prodotto insufficiente. Non tutti però si abbattono e alcuni reagiscono alla crisi: è il caso ad esempio di Michele Monopoli, piccolo produttore di Bitonto, diventato virale sui social per i video ironici sugli influencer. “A causa della prolungata siccità, – racconta Michele – ho dovuto intensificare notevolmente l’irrigazione degli alberi per riuscire a mantenere il prodotto vivo. A questo si è aggiunto il grave problema del caro gasolio, con prezzi compresi tra 1,30 euro e 1,40 euro al litro, che ha reso estremamente oneroso l’utilizzo di trattori e mezzi agricoli mettendo ancora più in ginocchio noi agricoltori”. “Secondo me, la questione – aggiunge – si può risolvere alla radice semplicemente dando il giusto valore al prodotto finale”.

Le previsioni della campagna 2026/2027

Un campo minato che è confermato anche dai dati di produzione secondo Federolio. Volendo fare delle previsioni sul piano quantitativo, sappiamo che quella 2026/2027 sarà – dichiara Tullio Forcella, presidente Federolio – una campagna di scarica, ma, con una stima di produzione attesa inferiore di circa il 20% rispetto allo scorso anno“. “Dai dati in nostro possesso – aggiunge – sull’attuale produzione olearia a fine ottobre sono state raccolte circa 260 mila tonnellate di olive che hanno prodotto quasi 32 mila tonnellate di olio con una resa media vicina al 13%. Nelle tre regioni più produttive d’Italia , Puglia, Calabria e Sicilia, i dati dimostrano che la raccolta non è entrata ancora nel vivo in quanto sono state prodotte circa 11 mila tonnellate; mentre nelle altre regioni sono state prodotte quasi 21 mila tonnellate arrivando così a circa il 40% della loro produzione finale prevista. Questi dati confermano le stime fatte da Federolio a fine settembre di una produzione totale intorno a 260 mila tonnellate”. Per il presidente del Consorzio olivicolo italiano Unaprol David Granieri “la campagna olearia è in svolgimento e dare ora dei dati o stime è prematuro”. “Quello che si può dire, analizzando per aree geografiche, che si delinea – aggiunge – uno scenario produttivo a due velocità tra le macroaree del Paese, con un Nord, dopo le prime rilevazioni non positive, che registra una ripresa produttiva, nel Centro sembra esserci una generale espansione dei volumi, mentre per il Sud calcoli non si possono fare visto che in Puglia, ad esempio la raccolta ancora non è entrata nel vivo, ma si profila – da nostre analisi, una flessione complessiva, frenata dall’alternanza di scarica e dalla siccità nei comprensori non irrigui”.

Fonte Ansa