Notte prima degli esami: domani maturità al via per 527mila studenti

Conto alla rovescia per gli oltre cinquecentomila maturandi che da domani affronteranno la maturità, a cui è stato ammesso il 96,8% degli studenti. La prima prova, il tema d’italiano, partirà alle 8:30, e gli studenti si troveranno di fronte sette tracce, comuni a tutti gli indirizzi di studio. Necessari per sostenere la prova il documento d’identità e il dizionario di lingua italiana, vietati invece smartphone, smartwatch e auricolari. Tra i temi delle tracce, le ipotesi vanno da autori come Grazia Deledda, nel centenario del Nobel, ai temi contemporanei come l’intelligenza artificiale e la salute mentale. “La Maturità è una prova importante, certo ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia”, è il messaggio di Meloni.

La prima prova

Ultime ore di ansia e di ripasso per i 527.747 studenti che da domani affronteranno gli esami di maturità. Si partirà puntuali alle 8:30 con la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l’altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità. E’ fondamentale avere con sé un documento d’identità, penne e il dizionario di lingua italiana. I fogli protocollo, timbrati, verranno forniti dalla scuola. Smartphone, smartwatch, tablet e auricolari sono vietati o si rischia l’esclusione dall’esame.

Le commissioni

In queste ore si sono insediate le commissioni d’esame – composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica – ed è stata estratta la lettera con la quale partiranno gli orali. Sono il 96,8% gli ammessi agli esami di maturità quest’anno mentre il 3,2% sono i non ammessi.

Meloni: “Non giudizio definitivo sulla persona”

La premier Giorgia Meloni, ha voluto rivolgere i propri auguri agli studenti. “La Maturità è una prova importante, certo – ha detto – ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia”. Nel suo messaggio, Meloni riconosce il carico emotivo che accompagna questi giorni, come la fatica della preparazione, l’attesa, le aspettative, l’ansia. “È normale”, ha assicurato. E proprio per questo, ha spiegato, ha voluto mandare loro “un saluto sincero e un incoraggiamento affettuoso”.

Valditara: “Ragionare sugli errori”

Anche il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha voluto mandare i propri auguri ai maturandi, ricordando loro che “non abbiamo bisogno di persone perfette ma di chi sa ragionare su ciò che si è appreso ed anche sui propri errori”.

Il toto-tracce

Nel toto-tracce svettano gli 80 anni dal referendum istituzionale ma nelle ultime ore si è fatta spazio anche la suggestione di un’autrice donna, Grazia Deledda per un anniversario significativo: i 100 anni dallo storico premio Nobel per la letteratura alla scrittrice sarda. Attesi sono anche i temi su IA, salute mentale e trasformazioni della società contemporanea. Tra gli autori, si punta ad un testo di Gabriele D’Annunzio, da sempre favorito assoluto, ma mai uscito. Completano la top ten dei “papabili” della vigilia gli ‘usati sicuri’, come i “Giovanni” Verga e Pascoli, Luigi Pirandello, Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale.