MALTEMPO

Neve e pioggia gelata: chiusi tratti su A1 e A26

Oggi previsti forti temporali al Sud

REDAZIONE

Mezzi pesanti in coda in autostrada a causa del maltempo

A

ncora problemi di viabilità al centro nord a causa di neve e gelo.

Autostrade chiuse

Chiuso per pioggia gelata un tratto dell'A1: nello specifico, dalla complanare di Piacenza e Terre di Canossa verso Bologna.

Per maltempo e gelicidio, chiuso e poi riaperto verso le 11.30 al traffico il tratto della tangenziale Nord di Modena SS274/diramazione per Sassuolo compreso tra il km 0 e il km 2. Riaperta al traffico la tangenziale di Reggio Emilia, precedentemente chiusa al transito a partire dalla prima mattinata.

Nella notte è stata riaperta l'A12 tra La Spezia e Sestri Levante che era stata chiusa a causa del ghiaccio formatosi dopo le abbondanti nevicate provocando diversi incidenti.

Sulla strada statale 3/bis (E45) è provvisoriamente interdetto al transito il tratto compreso tra Canili e Verghereto (dal km 162,850 ed il km 168,150), in provincia di Forlì-Cesena, per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione.

In Piemonte strade chiuse sulla A26 nel tratto Genova-Gravellona Toce tra gli svincoli per la Torino-Piacenza e la Genova-Ventimiglia. Disagi anche sulle autostrade della Toscana.

A Milano una nevicata leggera sta scendendo sulla città. Il traffico è regolare, ad eccezione dell'A7, nel Pavese, dove sta nevicando più intensamente.

L'avviso

"Come noto, la pioggia gelata - spiega Autostrade per l'Italia su Meteo.it - non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale. La chiusura è pertanto l'unico provvedimento atto a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti".

Pioggia gelata e grandine

La pioggia gelata è una forma di precipitazione solida formata da palline di ghiaccio amorfo dure, che cadono da una nube. Queste palline sono di solito sferoidali con un diametro inferiore ai 5 mm. A differenza della grandine e della gragnola, non hanno un nucleo.

Si formano dai fiocchi di neve che attraversano uno strato di aria con temperatura intorno a 0 °C, sciogliendosi in parte ma conservando tracce della struttura cristallina del fiocco. Queste gocce rimangono nello stato di sopraffusione ma, se incontrano uno strato d'aria con temperatura inferiore a 0 °C, possono ricongelare.

Previsioni meteo

Per quanto riguarda le previsioni per la giornata di oggi, al nord è prevista nuvolosità con precipitazioni diffuse sulle Alpi occidentali, in Piemonte, sui rilievi liguri e tra Lombardia ed Emilia Romagna. Al centro, nubi e rovesci ovunque, con miglioramenti in serata. Si attendono forti temporali al sud, in Campania, Basilicata occidentale e Calabria. Miglioramenti nella notte sulla Sicilia e sulle aree adriatiche e ioniche.