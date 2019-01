LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019, 15:54, IN TERRIS



GENOVA

Mobilitazione per chiedere sicurezza sul lavoro

Stamane la morte dell'operaio all'Ansaldo. Cgil: "Serve piano nazionale"

n altro morto sul lavoro. Stavolta è accaduto nel piazzale interno alla sede di Ansaldo Energia lungo il torrente Polcevera, a Genova. Un operaio di 42 anni, padre di due figli che lavorava per una ditta esterna, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un pezzo caduto da una gru, forse a causa del forte vento che da ieri sera soffia sul capoluogo ligure. I colleghi hanno immediatamente indetto otto ore di sciopero.

Cgil: "Serve strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro"

L'ennesima tragedia sul posto di lavoro ha innescato una spirale di polemiche. Protesta la Cgil, che accusa il Governo di non fare del lavoro la bussola del cambiamento. E chiede che si definisca in Italia una strategia nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Dichiara la Cgil nazionale a seguito dell'incidente mortale avvenuto questa mattina all'Ansaldo Energia di Genova: "Gli appelli, le promesse, le dichiarazioni che seguono ogni tragedia non si trasformano mai, purtroppo, in fatti concreti. Da mesi il sindacato unitariamente chiede che si definisca in Italia una strategia nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, unico Paese europeo a non averla ancora messa a punto". Per la Confederazione "si continua a morire sempre nello stesso modo, in questo caso per cedimento di carichi sospesi, a conferma che la sicurezza sul lavoro non costituisce la priorità, nè per le Istituzioni, a partire dal Governo, nonostante avesse inaugurato la legislatura con una sessione straordinaria del Parlamento sulla Salute e Sicurezza sul lavoro, nè per quelle imprese che continuano a ricorrere alle esternalizzazioni, deresponsabilizzandosi sulle condizioni di sicurezza". La Cgil poi rivolgendosi al Governo prosegue "la manovra non investe su qualità e sicurezza del lavoro, e non coglie l'occasione della revisione delle tariffe Inail per potenziare gli investimenti su ricerca e prestazioni per i lavoratori. Ciò conferma che il lavoro non rappresenta la bussola del cambiamento. Serve - conclude la Cgil - una grande mobilitazione del Paese, ed è fondamentale il rilancio della contrattazione per migliorare le condizioni di lavoro, dalle norme specifiche sulla sicurezza all'organizzazione del lavoro".

Il cordoglio di AnsaldoEnergia

La morte dell'operaio ha spinto AnsaldoEnergia a divulgare un comunicato in cui si legge che "le maestranze e la direzione aziendale di AnsaldoEnergia esprimono profondo cordoglio alla famiglia della vittima dell'incidente mortale accaduto questa mattina in area aziendale". E ancora: "L'azienda si adopererà in ogni modo per essere vicina ai famigliari". Sul tema è intervenuto anche Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria: "In occasione del Patto sul Lavoro, Regione Liguria si è impegnata insieme alle parti sociali per definire congiuntamente azioni e modalità per migliorare la sicurezza e aumentare i controlli con l'apertura di un tavolo tecnico-politico sul tema - ha ricordato Toti - Non si può abbassare la guardia". Per il candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, l'ennesima tragedia chiede "uno straordinario impegno delle istituzioni per garantire, rafforzando la prevenzione e i controlli, la sicurezza dei lavoratori".

