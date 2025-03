Ministro Locatelli: “Grazie a coloro che sono al servizio degli altri in ambito sanitario”

“Oggi è la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Troppo spesso apprendiamo dai giornali di aggressioni e atti di violenza contro il personale sanitario e nulla di tutto ciò è tollerabile”, è quanto ha dichiarato il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori socio sanitari.

Le parole del Ministro Locatelli

“Dobbiamo garantire sicurezza, rispetto e condizioni di lavoro adeguate per tutti, soprattutto negli ospedali e nei Pronto soccorso dove le persone che operano hanno un ruolo delicato e complesso – ha concluso il Ministro Locatelli -. Le parole del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori socio sanitari a tutti coloro che con dedizione e passione sono al servizio degli altri in ambito sanitario nonostante le fatiche, i rischi e le difficoltà”.