Meteo, torna il grande caldo: temperature fino a 38 gradi e notti tropicali in molte regioni

Dopo la breve parentesi di clima più mite, l’Italia si prepara a una nuova intensa ondata di caldo. L’espansione dell’anticiclone subtropicale porterà temperature in deciso aumento su gran parte del Paese, con punte fino a 38 gradi e un sensibile incremento dell’afa. A rendere più pesante la situazione saranno anche le notti tropicali, mentre un lieve cambiamento potrebbe interessare il Nord nel prossimo weekend.

Le temperature

Tornano ad aumentare le temperature in settimana e con esse anche il caldo e l’afa. Le colonnine di mercurio saliranno fino a toccare picchi di 38°C su molte regioni. Situazione archiviata la fase di clima più gradevole dei giorni scorsi, l’alta pressione di matrice subtropicale è tornata a conquistare il bacino del Mediterraneo, riportando condizioni stabili e calde su gran parte della Penisola. Già dal fine settimana, infatti, il tempo si è mantenuto tranquillo, con cieli in prevalenza sereni e un sensibile aumento delle temperature, che ha coinvolto progressivamente tutte le regioni. L’assenza di precipitazioni e la forte insolazione hanno favorito un rapido accumulo di calore, facendo tornare protagoniste le giornate afose che avevano già caratterizzato l’inizio dell’estate. Arrivano picchi fino a 38°C. Nel corso di questa nuova settimana registreremo un nuovo e primo apice di caldo, sostenuto dall’afflusso di masse d’aria molto calde che tenderanno ad orientarsi dal Nord Africa.

I valori termici

I valori termici saliranno ben oltre le medie stagionali, con massime che in numerose località raggiungeranno i 37-38°C. Tra le zone maggiormente interessate figurano la Pianura Padana, la Toscana, il Lazio, la Sicilia meridionale e la Sardegna, territori nei quali il caldo si farà sentire con particolare intensità. A rendere ancora più pesante la situazione contribuiranno le temperature minime, che resteranno elevate anche durante le ore notturne quando su alcune zone non si riuscirà a scendere sotto la soglia dei 24/25°C. Torneranno così le cosiddette “notti super tropicali”, che limiteranno sensibilmente il refrigerio naturale e aumentando la sensazione di disagio soprattutto nei grandi centri urbani. Qualche cambiamento verso il weekend.

Gli scenari

Lo scenario potrebbe iniziare a modificarsi un po’ verso il fine settimana. Le più recenti elaborazioni dei modelli meteorologici indicano infatti la possibilità che una perturbazione, da Venerdì 10, lambisca le regioni settentrionali, favorendo un temporaneo seppur effimero peggioramento del tempo e un leggero ridimensionamento delle temperature, mentre sul resto del Paese l’alta pressione non sembra subire particolare pressione garantendo così un contesto più stabile, ma soprattutto sempre molto caldo.

Fonte Ansa