Meteo: vento nella zona adriatica, ancora caldo al Sud

Da oggi un primo evidente cambiamento, si abbassano le temperature

GIUSEPPE CHINA

G

li esperti l'avevano detto lo scorso fine settimana che il meteo sarebbe drasticamente cambiato in questi giorni. Gli effetti più visibili di queste modifiche si sono palesati sul versante adriatico del Paese. Che è stato colpito da fortissime ondate di vento che si sono fatte sentire soprattutto nella provincia di Ascoli Piceno da Cupra Marittima fino a Porto d'Ascoli. Bagnanti e turisti in fuga dalle spiagge dove sono state divelte parecchie postazioni dei bagnini a Grottammare il vento ha ribaltato un pedalò in spiaggia. Sono volati ombrelloni e suppellettili negli stabilimenti balneari e dai terrazzi dei palazzi. Sulla superstrada Ascoli mare all'altezza dello svincolo per Monsampolo del Tronto in direzione capoluogo un albero è stato scaraventato dal vento lungo l'asse viario ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuoverlo dalla carreggiata. Nessuna auto è rimasta coinvolta.

La giornata odierna

A livello generale è prevsita un'ondata temporalesca, con rischio di grandine e nubifragi. Dunque un chiaro abbassamento delle temperature, anche di 8-10 gradi. Quindi secondo gli esperti si conferma almeno una parziale attenuazione del caldo. Con la doverosa precisazione che quest'ondata di fresco sarà palpabile nelle zone appenniniche e in quella adriatica. Chi abita al Sud e nelle isole dovrà aspettare ancora 24 ore. I metereologi hanno spiegato che nonostante l'ondata di fresco, le temperature rimarranno estive: con caldo più accettabile di giorno e clima frizzante all'alba. Giovedì la mattinata sarà più fresca in tutta l'Italia con il calo termico che si estenderà al Sud e alla Sicilia.

Allerta gialla in Liguria e Campania

Situazione da bollino giallo in Liguria, dove sono attesi temporali. In questa Regione le temperature dopo un abbassamento potrebbero tornare a salire a causa di un effetto favonico. Un lieve calo è atteso, invece, per giovedì mentre una diminuzione più netta potrebbe verificarsi domenica. Anche la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo giallo valevole dalle 10 alle 18 di oggi.

