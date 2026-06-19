Italia

Mercato immobiliare: accelera la crescita dei prezzi nel primo trimestre

L'Istat registra un aumento del 5,2% su base annua. A trainare il mercato sono soprattutto le abitazioni di nuova costruzione

Di redazione
Foto di F. Muhammad da Pixabay

Prosegue la crescita dei prezzi delle abitazioni in Italia. Le stime preliminari dell’Istat evidenziano, nel primo trimestre del 2026, un’accelerazione dell’indice dei prezzi delle case rispetto sia al trimestre precedente sia allo stesso periodo dell’anno scorso. A trainare l’aumento sono soprattutto le abitazioni di nuova costruzione, mentre quelle già esistenti continuano a registrare un incremento dei valori, seppur con un ritmo leggermente più contenuto.

Il dato

Accelerano i prezzi delle case. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel primo trimestre dell’anno, l’indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab), acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento, aumenta dell’1,0% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% nei confronti dello stesso periodo del 2025 (era +4,0% nel quarto trimestre 2025). “L’accelerazione – sottolinea l’Istat – risente della dinamica dei prezzi delle abitazioni nuove, il cui tasso tendenziale di variazione risale a +6,7% (dal -1,1% del trimestre precedente). Rallenta invece lievemente il ritmo di crescita dei prezzi delle abitazioni già esistenti, che si attesta a +4,8% (dal +5,0%)”.

Fonte Ansa

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