Meloni: “Vittorio Occorsio svolgeva il suo lavoro con rigore, il suo esempio ci ispiri”

E’ stato ucciso per quello che rappresentava, il giudice Vittorio Occorsio, lo Stato e la legge che segue l’indirizzo dettato dalla Costituzione. Un magistrato esemplare, lo ha definito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, partecipando alla messa commemorativa per il cinquantesimo anniversario dell’assassinio del giudice, celebrata dal cardinale Matteo Zuppi nell’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione. Il 10 luglio 1976 Occorsio venne ucciso in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. “Il suo esempio possa ispirare il nostro cammino e quello di chi verrà ha dopo di noi”, ha detto ancora Meloni. Prima della cerimonia, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è stato presente all’annullo del francobollo emesso da Poste Italiane in ricordo del magistrato.

L’esempio di Occorsio

“Vittorio Occorsio non si considerava un eroe, anche se conduceva indagini importanti per la difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni. Era un magistrato esemplare, che svolgeva il proprio lavoro con rigore, imparzialità e oggettività. Ecco perché è stato ucciso in un agguato rivendicato da Ordine Nuovo. I suoi carnefici volevano colpire quello che il giudice Occorsio rappresentava: lo Stato, la legge, la funzione giurisdizionale che non conosce altro indirizzo che quello fissato dalla Costituzione. Oggi onoriamo la memoria del giudice Occorsio, affinché il suo esempio possa ispirare il nostro cammino e quello di chi verrà dopo di noi”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, dopo aver partecipato questa mattina, presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, alla Messa commemorativa in occasione del cinquantesimo anniversario dell’assassinio del giudice Vittorio Occorsio.

L’impegno per le istituzioni

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ricorda il magistrato Vittorio Occorsio oggi nel cinquantesimo anniversario della sua uccisione per mano del terrorismo neofascista. “A cinquant’anni dal barbaro assassinio di Vittorio Occorsio, rendiamo omaggio a un servitore dello Stato che ha difeso con coraggio, rigore e senso del dovere i valori della legalità e della democrazia. Il suo impegno contro il terrorismo e ogni forma di eversione resta un esempio per le istituzioni e per tutti coloro che sono chiamati a servire la Repubblica”, ha dichiarato il Ministro. Tajani ha quindi espresso vicinanza ai familiari del magistrato, sottolineando come il sacrificio di Vittorio Occorsio richiami ancora oggi l’importanza della tutela dello Stato di diritto e dei principi sanciti dalla Costituzione, nel ricordo di tutte le vittime del terrorismo.

Il francobollo commemorativo

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha preso parte questa mattina, presso la Corte di Cassazione, alla cerimonia di annullo del francobollo commemorativo emesso da Poste Italiane in occasione del cinquantesimo anniversario dell’uccisione del magistrato Vittorio Occorsio. Successivamente, Mantovano ha partecipato alla Santa Messa celebrata dal cardinale Matteo Zuppi in ricordo del magistrato ucciso nel 1976.

Fonte Ansa