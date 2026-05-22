Meloni: “Questione energetica priorità assoluta per l’Italia”

Una più efficace risposta europea alle sfide globali, come la questione energetica in seguito alla crisi mediorientale, l’attenzione alla dimensione esterna dell’Ue e stabilità lungo il confine tra Libano e Israele, col sostegno alla sovranità di Beirut. Giorgia Meloni ha toccato questi temi parlando alla stampa dopo l’incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro d’Irlanda Micheál Martin, al quale ha augurato un buon lavoro in vista del semestre europeo a guida irlandese.

Risposte europee

“Non si tratta di fare maggiore debito ma di allocare al meglio ciò che è già previsto“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro d’Irlanda Micheál Martin, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, in cui ha spiegato di aver parlato delle proposte contenute nella lettera inviata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Siamo davanti a “circostanze straordinarie, al di fuori del controllo degli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte”, ha sottolineato Meloni. “In una fase nella quale è difficile trovare le risorse, a Bruxelles si deve anche riflettere con responsabilità sulle spese di funzionamento della propria macchina amministrativa. Ho detto in Consiglio Ue, nell’ultima riunione che abbiamo celebrato, che non mi sembra che vada nella giusta direzione il segnale di spendere 800 milioni di euro per ristrutturare la sede del Consiglio dell’Unione europea e quindi forse anche qualche segnale da questo punto di vista può essere interessante”.

Migrazioni

Sul dossier migratorio “mi pare che condividiamo l’attenzione verso la dimensione esterna dell’Unione europea e quindi la cooperazione anche con le nazioni di origine e di transito che l’Ue sta portando avanti”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro d’Irlanda Micheál Martin, dopo l’incontro a Palazzo Chigi. “Ho parlato con Micheál anche delle delle iniziative innovative che l’Italia porta avanti. C’è un tavolo che si incontra prima delle riunioni del Consiglio su queste materie. Al momento – ha aggiunto – stiamo lavorando con il Cipro, Grecia e Malta soprattutto per scongiurare il rischio che possa ripetersi una crisi come quella che abbiamo avuto dopo il 2015. Anche quindi con nuove soluzioni innovative per difendere i confini europei“.

Crisi energetica

“Per l’Italia la questione energetica è un’assoluta priorità: la crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese sulla competitività dei nostri sistemi produttivi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro d’Irlanda Micheál Martin, dopo l’incontro a Palazzo Chigi. Siamo davanti a “circostanze eccezionali al di fuori del controllo dei singoli Stati membri” che legittimano l’estensione della flessibilità, che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa, anche agli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica. Perché anche l’energia è sicurezza, anche l’economia è sicurezza per i nostri sistemi”.

Medio Oriente

“Continuiamo a seguire le evolversi della crisi in Medio Oriente, ribadendo ogni sforzo utile per riportare stabilità, garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz“. “Sul Libano abbiamo convenuto sulla necessità di garantire stabilità e sicurezza lungo il confine israelo-libanese, oltre che il pieno sostegno alla sovranità libanese”.

L’augurio di un buon lavoro

“Voglio assicurare il sostegno pieno dell’Italia per la presidenza Ue irlandese e voglio augurare buon lavoro e risultati veloci, coraggiosi, pragmatici per l’Irlanda per l’Italia e per l’Europa nel suo complesso”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro d’Irlanda Micheál Martin, dopo l’incontro a Palazzo Chigi.

Meloni ha sottolineato che si tratta di “una visita molto significativa, a ridosso dell’inizio del semestre irlandese di presidenza del Consiglio dell’Unione europea e quindi”, ringraziando il suo ospite per “aver voluto confrontarsi con noi sulle priorità sulle quali concentrare la presidenza del governo di Dublino a partire dal primo luglio”.

Fonte Ansa