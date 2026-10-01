Meloni: “Le imprese artigiane creano ricchezza e comunità”

Le imprese artigiane, un quarto del nostro sistema produttive, rendono il made in Italy quello che è e insieme alla ricchezza creano anche comunità. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo agli ottant’anni dalla nascita della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. Il governo andrà avanti sulla legge delega, ha aggiunto il capo dell’esecutivo.

L’intervento

“Sì, voglio bene agli artigiani e voglio bene alla Cna. Sono qui per ringraziarvi come associazione per quello che abbiamo insieme discusso, portato avanti, costruito in questi anni perché, e non lo dico per piaggeria, mi sono trovata di fronte una realtà ragionevole, pragmatica, che legittimamente difende il proprio interesse ma capisce che quell’interesse deve stare dentro un interesse più grande”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’evento per gli 80 anni della Cna. “Questo per me fa davvero la differenza tra chi pensa di essere più importante degli altri e chi sa che il suo interesse è utile perché se riesce a difenderlo fa un pezzo di questa nazione. Quando trovo qualcuno che è in grado di inserire il proprio interesse in un contesto più ampio quella persona merita di essere ascoltata anche un’ora e mezza”, come accaduto con il presidente della Cna Dario Costantini, che in precedenza lo aveva raccontato sul palco.

Ricchezza e comunità

“Senza artigianato e Pmi il made in Italy banalmente non esisterebbe”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’evento per gli 80 anni della Cna. “E l’Italia – aggiunge – non sarebbe quella che è perché le imprese artigiane sono un quarto del nostro sistema produttivo” e sono “imprese che creano ricchezza ma anche comunità e rappresentano un punto di riferimento in un mondo in cui i punti di riferimento stanno venendo meno”.

Controlli

“Abbiamo scelto di combattere il fenomeno odioso delle attività apri e chiudi, che aprono, evadono il fisco e chiudono prima che il fisco possa fare i controlli. Ne abbiamo chiuse oltre 30mila, un po’ di sana giustizia in questa nazione per gli imprenditori onesti”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’evento per gli 80 anni della Cna.

La legge delega

“Io penso che un’impresa artigiana abbia diritto di crescere restando quello che è: il governo intende andare avanti con la legge delega sull’artigianato“. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’evento per gli 80 anni della Cna, spiegando che si consentirà alle aziende “con reale storicità di aumentare il numero di addetti senza perdere” l’etichetta “di artigiani”.

Fonte Ansa