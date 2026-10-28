Meloni: “La manovra vale 26 miliardi di euro”

Ventisei miliardi per l’innalzamento della soglia del secondo scaglione Irpef, per il bollo auto, per il Fondo sanitario nazionale, per l’efficientamento energetico di università e ospedali, per il pacchetto di misure inserite nella legge di bilancio dell’anno scorso, oltre all’ampliamento del congedo parentale. E’ la dotazione della manovra come illustrata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’approvazione in Cdm.

Manovra da 26 miliardi

La manovra “vale complessivamente circa 26 miliardi di euro“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra. “Con questa legge di bilancio confermiamo tutti gli interventi inseriti nella precedente manovra, che sarebbero terminati alla fine di quest’anno. Quindi un paccheto di misure che già da solo vale circa 9 miliardi di euro“.

Il secondo scaglione Irpef

Con le precedenti misure sull’Irpef lo Stato ha rinunciato a “circa 21 miliardi. Ora facciamo un altro passo in avanti: alziamo la soglia del secondo scaglione al 33% fino a 55mila euro“. Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il cdm che ha approvato la manovra. “Il beneficio massimo è di 500 euro l’anno. Qualcuno potrebbe dire che è ancora poco: avremmo voluto fare di più, ma va letto con quelli fatti precedentemente”. Quando ci siamo insediati, chi aveva un reddito di 55mila euro pagava un’Irpef di 16.550 euro, al netto delle possibili detrazioni da lavoro dipendente o pensione. Oggi – ha continuato la premier – paga 15.350 all’anno. Corrisponde a un beneficio netto annuale di 1.200 euro e quindi a un beneficio mensile di circa 100 euro, al netto della detassazione dei premi di produttività”.

Niente bollo auto fino a 80 kilowatt

Nella manovra “rendiamo strutturale il bollo auto, secondo come lo avevamo licenziato in uno degli ultimi consigli di ministri. Quindi niente bollo auto sulle auto di piccola e media potenza, fino a 80 kilowatt, e sulle moto. Parliamo di circa il 70% dei veicoli in circolazione. In molti avevano cercato di sminuire questa misura sostenendo che fosse una mancetta elettorale anche perché valeva solo nel 2027 e verranno smentiti perché troveranno nero su bianco quello che avevamo ampiamente detto: la misura è strutturale e definitiva. Almeno fino a quando governa il centrodestra, perché abbiamo scoperto che al centrosinistra abbiamo scoperto che il bollo piace”.

L’efficientamento energetico

“Con le risorse della Nec energia finanziamo anche l’efficientamento energetico di università e ospedali. Sono misure operative immediatamente, poi il 2027 è l’anno dei bandi, quindi le risorse vengono erogate dal 2028″. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra. “Abbiamo deciso di utilizzare parte delle risorse della Nec energia per dotare tutte le scuole di climatizzatori e pompe di calore e rendere più vivibili le nostre aule. Se in passato” fossero state investite “risorse per questo e non per i banchi a rotelle sarebbe stato meglio”.

Il capitolo sanità

“Anche questa legge di bilancio, come tutte le precedenti, stanzia risorse importanti per l’aumento della dotazione del Fondo sanitario nazionale. Lo aumentiamo di 3,4 miliardi, portandolo a 146,3 miliardi nel 2027, quindi un altro record. Una quota di questo aumento viene vincolato al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso, che sono la prima linea e il luogo dove i cittadini misurano ogni giorno la risposta della sanità pubblica”. “Introduciamo con questa legge di bilancio un voucher sociale di 300 euro per gli italiani over 75 con una pensione fino a 28 mila euro all’anno: parliamo di 5,5 milioni di persone, per un costo complessivo del provvedimento di 1,6 miliardi di euro”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’ok alla manovra. “Il budget – spiega – può essere utilizzato per spese sanitarie che non sono coperte dal servizio sanitario nazionale per la spesa farmaceutica e per le visite specialistiche. Quindi è un aiuto concreto, e un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli”. “Tra i 3,4 miliardi di euro per il Fondo sanitario nazionale e 1,6 miliardi del voucher” per gli over 75, “parliamo di 5 miliardi di euro per la sanità”, aggiunge Meloni.

Le risorse per gli atenei

Aumentano di 200 milioni di euro le risorse destinate alle università italiane, che si aggiungono al Fondo di finanziamento ordinario (Ffo), pari a circa 9,5 miliardi. I fondi – previsti dall’ultima manovra su proposta del ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini – saranno destinati a promuovere l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici universitari, con l’obiettivo di ridurre i consumi e alleggerire il peso delle bollette sui bilanci degli atenei. Lo comunica una nota. Inoltre, si semplifica la struttura del Fondo, rendendo disponibili fino a 270 milioni oggi vincolati a specifiche finalità. Una maggiore flessibilità che consentirà agli atenei di programmare le proprie attività con più autonomia, rispondendo alle esigenze dei singoli contesti e investendo in soluzioni innovative. (

Famiglia e figli

“Quest’anno aggiungiamo per tutti un ulteriore mese” di congedo parentale, “ma facciamo ancora di più: per il secondo figlio i mesi retribuiti all’80% aumentano di 2, cioè saranno complessivamente fino a 5, mentre dal terzo figlio sono addirittura 6”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine della riunione del Cdm, illustrando le misure nella manovra. “Per cui per chi ha 3 figli o più, i mesi di congedo parentale retribuiti all’80% con questa legge di bilancio diventano 6”, ha evidenziato. “Per ogni bambino che nasce l’Inps aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, illustrando le misure in manovra al termine della riunione del Cdm. “In questo, chiamiamolo salvadanaio, i genitori e i familiari potranno continuare negli anni successivi chiaramente ad alimentare questo conto. La somma di questo salvadanaio non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni di vita di questo nuovo nato, salvo che non sia per un’emergenza straordinaria, ma in quel caso servirebbe l’autorizzazione di un giudice tutelare. E al compimento dei 18 anni questo ragazzo, questa ragazza potrà riscattare questa somma e utilizzarla per iscriversi all’università, per avviare un’attività o per magari alimentarla come futura forma di previdenza complementare”, ha spiegato. “Quindi più figli si fanno, più lo Stato è presente”, ha aggiunto.

Fonte Ansa