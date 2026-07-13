Meloni a Palermo: “Lo Stato c’è, il testimone di Falcone e Borsellino va onorato con i fatti”

L’omaggio alla stele di Capaci, dove persero la vita il Giovanni Falcone, Francesco Morvillo e gli uomini della scorta, poi lo svelamento della Fiat Croma a bordo della quale viaggiavano il 23 maggio 1992, dove ha ricordato anche l’altro magistrato ucciso di cui tra pochi ricorrerà l’anniversario, Paolo Borsellino. Nel mezzo la riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme ai ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio. Questa l’agenda del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palermo nel pomeriggio di oggi, in cui ha ribadito la presenza dello Stato sul territorio e la vicinanza e il sostegno alle vittime di intimidazioni e racket, e ha sottolineato, ricordando i morti di trent’anni fa, che “gli eroi non sono persone dotate di poteri straordinari, ma persone che quando si è presentato il momento di dover scegliere hanno saputo da che parte stare, quale fosse la strada giusta da imboccare”.

L’omaggio a Capaci

Atterrata a Palermo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio, deponendo un mazzo di fiori, alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e agli uomini della scorta, lungo l’autostrada A29, in prossimità di Capaci, nel luogo della strage del 23 maggio 1992. Poi la premier ha raggiunto la Prefettura del capoluogo siciliano, per presiedere una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica insieme al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Successivamente, Meloni si recherà al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per la cerimonia dedicata alla Fiat Croma sulla quale viaggiavano il magistrato ucciso e la moglie.

Uno Stato determinato

“Il ministro Piantedosi, che ringrazio, ha già presieduto questo comitato poco meno di un mese fa. Oggi il comitato torna a riunirsi e io ho scelto di esserci perché la sicurezza dei cittadini si costruisce soprattutto dialogando con i territori e con chi su quei territori garantisce la sicurezza. Questa città e i suoi cittadini sono al centro del lavoro del governo e delle istituzioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato, che agisce e colpisce”. “Questo comitato dovrà trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni operative per avviare un’operazione straordinaria di controllo e presidio fisso del territorio” di Palermo, “a partire dai quartieri più a rischio, penso allo Zen ma non solo. Un presidio che si può garantire con le Forze di polizia ma non solo, forse anche con il coinvolgimento dei militari e dell’Esercito in operazioni congiunte. Se necessario possiamo anche intervenire sulle norme che oggi disciplinano Strade sicure”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Non abbassare la guardia

“Lo Stato qui non ha abbassato la guardia, continua a colpire la criminalità organizzata nei suoi interessi economici, nelle sue strutture, nella sua capacità di intimidazione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Dobbiamo insistere evolvendo – ha aggiunto -. Le mafie cambiano, investono nell’economia legale, sfruttano le nuove tecnologie, cercano nuovi spazi di infiltrazione, nuovi strumenti per condizionare il tessuto produttivo. È fondamentale continuare a rafforzare gli strumenti investigativi e continuare a sostenere il lavoro di tutte le istituzioni impegnate su questo fronte”.

Beni restituiti alla collettività

“Negli ultimi 4 anni nella città metropolitana di Palermo i beni confiscati alla mafia e restituiti alla collettività sono cresciuti di quai il 60%: 128 immobili confiscati che sono stati destinati prevalentemente all’emergenza abitativa. La ricchezza strappata alle mafie torna nella disponibilità della collettività per aiutare i problemi delle famiglie, particolarmente quelle più fragili”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, rivendicando “un lavoro di cui dobbiamo andare fieri”. “Dal 2023 a oggi qui a Palermo – ha sottolineato – sono state realizzate 118 operazioni ad alto impatto, comprese quelle nelle stazioni ferroviarie. Sono stati impiegate oltre 3mila unità di Forze di polizia, controllate oltre 14mila persone, con le zone rosse sono state controllate circa 45mila persone, di cui quasi 3.500 stranieri, allontanando i soggetti ritenuti pericolosi con precedenti di polizia”.

Coscienza civile

“Questa città con la sua storia ha contribuito all’identità e alla coscienza civile della nostra nazione nel suo complesso. È un luogo in cui lo Stato ha dimostrato, forse più che in ogni altro, la sua capacità di non essere disposto a indietreggiare quando i momenti davvero difficili arrivavano, di fronte alla violenza mafiosa. È un messaggio che raccogliamo e proviamo a rilanciare, con la stessa determinazione anche oggi, non solo celebrando i nostri eroi del passato ma provando a capire come si possa fare la nostra parte per essere all’altezza di quell’esempio, di quell’insegnamento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata “per fare il punto su ciò che Stato e istituzioni a ogni livello stanno portando avanti per garantire la sicurezza di questo territorio e individuare insieme le soluzioni più efficaci per affrontare e dare risposte ai problemi più urgenti dei cittadini di Palermo”. “Sappiamo bene cosa è accaduto in alcune zone di questa città, in particolare nelle periferie nord-ovest, in diversi comuni della fascia costiera, da Isola delle Femmine a Capaci e Carini: le raffiche di kalashnikov, le intimidazioni a commercianti e imprenditori, le taniche di benzina date alle fiamme per terrorizzare i cittadini, sono immagini che non vedevamo da tempo ma che non abbiamo alcuna intenzione di tollerare – ha sottolineato Meloni -. Sono qui soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare”.

Attenzione costante

“Accanto alle indagini” contro la banda dei kalashnikov, “lo Stato ha agito subito sul territorio. Il prefetto Mariani ha disposto l’istituzione delle zone rosse a Sferracavallo e allo Zen, i quartieri più esposti a questi fenomeni. Il ministro Piantedosi ha assegnato 90 agenti in più per il controllo del territorio. Sono unità che si sommano alle 850 già destinate a quest’area dal 2025 ad oggi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Il Ministero dell’interno assieme al prefetto Pisani – ha continuato la premier – ha individuato ulteriori risorse per l’assunzione di personale di polizia locale e attività straordinarie di controllo. Ai 9 milioni di euro già assegnati a Palermo e ai comuni dell’area metropolitana se ne aggiungeranno altri 6, risorse molto preziose che servono a finanziare progetti di sicurezza urbana e potenziamento di presidi sul territorio”. “Partirà tra poco – ha aggiunto Meloni – la sperimentazione di impianti di videosorveglianza a fini investigativi nelle zone della città più a rischio: telecamere gestite direttamente dalla Squadra mobile per prevenire e reprimere reati. Penso siano segnali importanti di una capacità di fare gioco di squadra, di un’attenzione reale costante, che va ancora rafforzata e siamo qui per ragionare come farlo”.

Sostegno alla vittime

Bisogna “continuare a garantire il massimo sostegno alle vittime delle intimidazioni e del racket. Il messaggio deve essere chiaro: lo Stato c’è, non lascia sole le persone perbene, quelle che ogni giorno si rimboccano le mani per creare ricchezza e lavoro in questo territorio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Io sono qui soprattutto per dire grazie a voi e, con voi, per dare un messaggio chiaro: a Palermo lo Stato c’è e vuole essere sempre più presente, con determinazione, umiltà, senza mai indietreggiare. È il modo più serio che conosciamo per onorare chi ha dato la vita per la libertà e la legalità in territori come questo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Prefettura a Palermo, alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli eroi, persone normali

“Questa Fiat Croma è l’ultimo luogo che Giovanni Falcone e Francesca Morvillo hanno condiviso. E mi piace pensare che, nonostante fossero consapevoli del rischio che correvano, stessero parlando, scherzando, pensando a cosa fare l’indomani. Cose normali, abitudini di sempre, perché oggi sono degli eroi ma erano persone normali, si comportavano come persone normali. Non si atteggiavano da idoli, erano solo persone perbene che facevano la loro parte al meglio delle loro possibilità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992. “Gli eroi non sono persone dotate di poteri straordinari, ma persone che quando si è presentato il momento di dover scegliere hanno saputo da che parte stare, quale fosse la strada giusta da imboccare – ha aggiunto Meloni -. Questo è l’insegnamento che dobbiamo portare con noi. Scriveva Tolkien che sono le piccole mani che cambiano il mondo. Le piccole azioni quotidiani marchiano il mondo, fanno la differenza tra giusto e sbagliato”.

L’eredità Falcone e Borsellino

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino erano “due uomini, due amici, due persone con una vita accomunata anche nel loro destino terribile: hanno conosciuto solitudine e isolamento, alimentati talvolta persino da chi avrebbe dovuto aiutarli e sostenerli. Ma, come dimostrano anche le più recenti indagini della Procura di Caltanissetta, emerse anche grazie al lavoro della commissione Antimafia, chi ha tramato nell’ombra è stato sconfitto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992. “Oggi è l’eredità di Falcone e Borsellino a gridare, squarciando il velo di ipocrisia e omertà che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia – ha aggiunto -. Il testimone di Giovanni e Paolo non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni, rappresenta un giuramento che va onorato ogni giorno con i fatti”.

Responsabilità condivisa

“Anche per una veterana non è facile prendere la parola dopo che con la professoressa Falcone abbiamo assistito al disvelamento della Croma su cui viaggiavano suo fratello Giovanni, Falcone la moglie Francesca Morvillo e l’autista, Giuseppe Costanza. L’emozione ti mette di fronte alla storia con la ‘s’ maiuscola, quella fatta di fatti che cambiano il corso degli eventi e la cultura di un popolo che hanno cambiato la traiettoria delle nostre scelte”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla cerimonia di disvelamento della macchina su cui il magistrato viaggiava il giorno dell’attentato. “Allora, 34 anni fa, fummo costretti a fare i conti con una cosa che molti avevano minimizzato e di cui si temeva anche il nome – ha aggiunto – La strage di Capaci ha cambiato tutto. Da allora nessuno ha potuto fingere di non sapere”. “Falcone fu uno dei primi a portare la mafia in tribunale perciò Cosa nostra lo ha ucciso. Ma la strage produsse l’effetto opposto e portò la gente a reagire. Ne nacque una nuova consapevolezza civile per cui combattere la mafia era diventato responsabilità condivisa e non più compito delle forze dell’ordine “, ha concluso.

Trasformare la memoria in energia

“La grande storia nasce dai gesti semplici, è fatta dal coraggio di Giuseppe Costanza (autista di Giovanni falcone ndr) che testimonia con la propria vita cosa significa mettersi al servizio del prossimo, è la tenacia di Tina Montinaro grazie alla quale la Fiat Croma su cui viaggiavano il marito Antonio e Vito Schifani e Rocco Dicillo continua il suo cammino ed è diventata un simbolo d’amore e la forza di Maria Falcone che con il museo del presente ha dato vita a Palermo a un luogo che è diventato il tempio della cultura e della legalità dell’arte e design della fotografia, trasformano la memoria in energia per cambiare il presente. Perché è vero che la memoria è custodire il fuoco non adorare le ceneri come diceva il direttore del museo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al museo del Presente dopo lo svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Giovanni Falcone e Francesca Morvillo al momento dell’attentato di Capaci.

Fonte Ansa