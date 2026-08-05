Maturità: diplomato il 99,8% degli studenti, oltre 14mila con lode

Boom di diplomati con lode all’ultima maturità. Il 99,8% degli studenti ammessi all’esame di Stato ha conseguito il diplomato il numero dei cento e lode supera soglia 14mila, in gran parte al Sud. I licei si confermano le scuole dove si ottiene il maggior numeri di lodi: l’8% al Classico e il 6,1% allo scientifico. Complessivamente, il numero dei diplomati finali non varia rispetto all’anno scorso.

Diplomato il 99,8%

Sono il 99,8% i diplomati finali agli esami di maturità di quest’anno. All’esame è stato ammesso il 96,7% dei candidati scrutinati (nell’anno scolastico 2024/2025 la percentuale era pari al 96,5%). Il numero dei diplomati finali è invariato rispetto all’anno scolastico 2024/2025.

Distribuzione territoriale

A livello territoriale la distribuzione dei voti è inversa rispetto ai risultati delle rilevazioni Invalsi: prendono voti di maturità più alti gli studenti delle regioni del Centro-Sud.

I 100 e lode

E’ boom di diplomati con lode all’esame di maturità 2026 appena concluso: sono 14.123 di cui la gran parte al sud. Sono oltre trecento in più dello scorso anno e rappresentano il 2,9 per cento degli studenti. Scende vistosamente invece la quota dei 100/100, comunque il massimo dei voti, che passa dal 7,1 del 2025 al 5,3. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi: il Classico si attesta all’8 per cento e lo Scientifico al 6,1. Nei licei il 100 e lode lo ha ottenuto il 4,3% dei maturandi, nei tecnici l’1,6%, nei professionali lo 0,7%. Il 100 è stato ottenuto dal 6,9% nei licei, dal 3,8% nei tecnici, dal 2,8% nei professionali. Il 60 lo hanno preso il 2,7% degli studenti dei licei, il 5,8 ai tecnici e lo stesso 5,8% ai professionali.

Fonte Ansa