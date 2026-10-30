Mattarella: “Tenore di vita dei cittadini aggredito da inflazione e salari che non crescono”

Inflazione, tensioni geopolitiche e fragilità delle dinamiche salariali mettono sotto pressione il potere d’acquisto delle famiglie e la capacità di risparmio dei cittadini. In questo scenario, la tutela del risparmio assume un valore strategico, anche alla luce delle trasformazioni del sistema finanziario e delle sfide del mercato europeo. Un tema richiamato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato in occasione della Giornata del Risparmio dell’Acri, con un riferimento al dettato costituzionale e all’integrazione europea.

La protezione del tenore di vita e il quadro europeo

“Conflitti geo-economici egeo-politici aggrediscono, con l’inflazione e una dinamica salariale inoperosa, il tenore di vita dei cittadini”, afferma il presidente della Repubblica. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato alla Giornata del Risparmio dell’Acri. “Una piena integrazione europea si presenta, anche in questo ambito, come lo strumento di difesa migliore contro la finanza meramente speculativa”, afferma il presidente della Repubblica. “Gli ostacoli al mercato unico da un lato e la relativa debolezza del risparmio a lungo termine dall’altro dirottano altrove ingenti risorse e frenano investimenti che potrebbero, invece, rendere più forti le nostre società”, sottolinea il Capo dello Stato.

Nuovi strumenti finanziari e il dettato costituzionale

“Nuovi strumenti finanziari si sono affacciati e, tuttavia, il loro funzionamento è chiamato a obbedire agli stessi precetti, per proteggere le famiglie“, afferma il presidente della Repubblica nel suo messaggio dove ricorda come la Costituzione nell’articolo 47 lega “il risparmio alla disciplina del credito”. Per il Capo dello Stato questi precetti valorizzano “i proventi del lavoro che riescono a mettere da parte, canalizzando i risparmi verso investimenti sicuri e produttivi, tanto più significativi in tempi in cui conflitti geo-economici e geo-politici aggrediscono, con l’inflazione e una dinamica salariale inoperosa, il tenore di vita dei cittadini”. “Conflitti geo-economici egeo-politici aggrediscono, con l’inflazione e una dinamicasalariale inoperosa, il tenore di vita dei cittadini”, afferma il presidente della Repubblica.

Fonte Ansa