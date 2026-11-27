La ricerca rappresenta una risorsa strategica per il futuro del Paese e richiede investimenti costanti, continuità progettuale e valorizzazione delle competenze. A sottolinearlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione della presentazione del Libro Bianco sulla ricerca. Il Capo dello Stato ha evidenziato l’importanza di proseguire il lavoro avviato, affrontando anche il problema della precarietà che caratterizza il mondo dei ricercatori e assicurando continuità alle esperienze positive sviluppate grazie al Pnrr.

Le parole del Capo dello Stato

Grazie per la consegna del Libro Bianco. È un lavoro ampio, rispetto al quale non ho alcun merito, solo quello di essere stato informato del suo inizio e adesso della sua conclusione e vi ringrazio molto per questo. È, a quanto si comprende bene, non soltanto un risultato di ricerca, ma anche una pista di lavoro per il futuro. Queste sono le cose che contrassegnano la ricerca, cioè di non fermarsi mai, di continuare nella sua attuazione, nel suo sforzo costante. Richiama anche un paio di altre considerazioni, il Libro Bianco. Una non nuova: quella esigenza di rimuovere la paradossale condizione di ampia precarietà che contrassegna il nostro mondo dei ricercatori, su un fronte che è quello su cui si gioca il futuro del Paese e anche la sua collaborazione internazionale con prestigio e autorevolezza. La seconda è contingente, ma riguarda il futuro: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha offerto strumenti e condizioni importanti – molto utili per il lavoro – e questo ha contrassegnato anche l’attività che nel Libro Bianco è riversata. Adesso si conclude il Piano, quindi ci saranno più fondi europei e controlli europei, ma questo non toglie dall’obbligo di mantenere quella formula felice che ha portato a questi risultati positivi. È un’esperienza che è stata di grande utilità, che ha offerto prospettive non soltanto ai giovani, di esprimere con beneficio generale talenti di ricerca, ma anche dei risultati importanti su tanti versanti della vita nazionale. Occorre mantenere quel modulo, occorre mantenere l’attitudine – che questo ha manifestato – di suscitare maggiori efficienze e attività; particolarmente nel campo della ricerca, questo è fondamentale. Quindi, è un impegno contingente, nuovo, ma – ripeto – riguarda il futuro come carattere della ricerca. Grazie per questo risultato.