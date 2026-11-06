Mattarella: “L’Europa si trova a un nuovo crocevia della sua storia”

L’Europa è chiamata a confrontarsi con una fase storica complessa, caratterizzata da conflitti, tensioni internazionali e nuovi equilibri geopolitici. Una stagione che richiede scelte e responsabilità più ampie da parte dei Paesi europei. È il richiamo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che al Quirinale ha ricevuto una delegazione della Fondazione Nizami Ganjavi, organizzazione internazionale impegnata nella promozione del dialogo tra popoli, culture e nazioni. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha analizzato le principali sfide internazionali.

Le parole del Capo dello Stato

“È indubbio che l’Europa si trovi oggi di fronte a un nuovo crocevia della sua storia e che debba scegliere di assumere responsabilità più ampie nella vita internazionale”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un saluto all’incontro con una delegazione della Fondazione Nizami Ganjavi.

L’analisi del contesto

“Il quadro – ha aggiunto – non si presenta semplice. E appare a tratti inedito, segnato dalla brutale aggressione della Federazione Russa all’Ucraina, dall’aggravarsi dei conflitti in Medio Oriente, dall’acutizzarsi di numerose crisi, talvolta dimenticate, in altre parti del mondo, mentre tornano a riaffacciarsi gravi pretese di dominio”.

Fonte Ansa