Mattarella: “La protezione dell’ambiente è un dovere per le istituzioni”

La solidarietà che ha risposto alla catastrofe dell’alluvione abbattutosi su Firenze sessant’anni fa, invadendo di acqua e fango la culla del Rinascimento e il suo patrimonio culturale – ma non solo – è una lezione ancora viva e attuale che ci ricorda la comune responsabilità del futuro. La generosità degli “angeli del fango”, i giovani venuti da altre parti d’Italia e dall’estero, diede una spinta alla ripartenze della città toscana e del nostro Paese che avrebbero potuto cedere allo sconforto e al disordine tra le macerie e i detriti. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo nella città in occasione del sessantesimo anniversario dell’evento. “Una società fondata sul primato della persona non può non considerare come impegno comune la protezione dell’ambiente e la sicurezza delle comunità a fronte delle catastrofi. Una sfida, ma anche un dovere per le istituzioni”, ha sottolineato il capo dello Stato.

Il ricordo

“Sono trascorsi sessant’anni: Firenze, città dell’arte e della bellezza, culla del Rinascimento, tesoro di storia, cultura, spiritualità, meta amata e ammirata in tutti i continenti: Firenze, travolta dalla piena dell’Arno. Molte furono le vittime, decine di migliaia gli sfollati, ingenti i danni. Di quella tragedia Firenze – con la sua storia e la sua vocazione universale – divenne il simbolo, che le immagini della tv in bianco e nero portarono nelle case degli italiani e in quelle di tutto il mondo. Il nostro ricordo muove da chi perse la vita e dalle famiglie che vennero lacerate negli affetti. Ricordiamo coloro che morirono a Firenze, in Toscana, di altre Regioni. Presto il fango, i detriti, le macerie divennero, a Firenze, il pesante lascito dei milioni di metri cubi di acqua fuoriusciti dal fiume. Avrebbero potuto prevalere lo sconforto e la sfiducia. Avrebbe potuto, la paura, paralizzare ogni reazione. Sarebbe potuta, l’organizzazione civile, sprofondare nel disordine a motivo dell’inesperienza di fronte a calamità di simili gigantesche dimensioni. Così non è stato. Firenze curò le ferite e tornò sé stessa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Firenze alla celebrazione del 60° anniversario dell’alluvione.

Protezione e sicurezza

“L’Italia cambiò dopo l’alluvione e quello straordinario moto solidale. L’intera società ricevette una nuova spinta. Si prese coscienza della nostra vulnerabilità, della necessaria tutela dei territori e dei fragili equilibri dell’ambiente. A Firenze l’allarme si manifestò in tutta la sua urgenza. Una società fondata sul primato della persona non può non considerare come impegno comune la protezione dell’ambiente e la sicurezza delle comunità a fronte delle catastrofi. Una sfida, ma anche un dovere per le istituzioni”.

Gli “angeli del fango”

“Firenze si rialzò anche grazie all’aiuto degli ‘angeli del fango‘. Giovani accorsi da tutta Italia e, come abbiamo nuovamente ascoltato oggi, da tutto il mondo. Giovani spinti da sentimenti di solidarietà, dal bisogno di sentirsi pienamente parte della comunità umana, dal desiderio di scrivere la loro storia e non semplicemente di accettare passivamente l’inerzia degli eventi”. “Potremmo dire che l’universalità di Firenze è stata ripristinata proprio dal convenire di tanti giovani prima ancora che fossero ripristinati la sua bellezza, i suoi monumenti, i suoi ponti, la sua vita quotidiana. Vi si affiancava il desiderio di un mondo dove la collaborazione umana fosse il presupposto di una civiltà più avanzata. Un mondo consapevole del proprio destino comune”.

La responsabilità comune

“A sessant’anni dall’alluvione di Firenze vogliamo pensare che quella lezione sia tuttora viva. E che i testimoni di allora ci parlano oggi non per rammentare un passato che può suscitare nostalgia, ma per tenerci vigili, per ricordare la comune responsabilità del futuro. Il grazie che vogliamo ripetere a voce alta a Firenze e a chi l’ha aiutata in quei momenti terribili, è una sollecitazione a camminare ancora in direzione di un mondo migliore del momento che attraversiamo”. “Il salvataggio e la ripartenza di Firenze lasciarono un segno profondo nella storia della nostra Repubblica. Un segno di unità e di fraternità, in una stagione in cui il mondo stava cambiando. Unità del Paese nell’affrontare l’emergenza. Unità tra generazioni, mentre la più giovane e numerosa si affacciava alla vita sociale e voleva esprimere valori, speranze, ideali”.

Fonte Ansa