Mattarella: “La cultura è leva di crescita e pilastro del dialogo”

La cultura è fondamentale per la costruzione del capitale sociale e per il dialogo. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio rivolto al presidente dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (Aici) Flavia Piccoli Nardelli, in occasione della X Conferenza Nazionale. Il capo dello Stato ha evidenziato il ruolo svolto dalle associazioni nella tutela e nella valorizzazione dei patrimonio culturale e ha sottolineato come l’attuale “stagione delle tecnologie digitali” dia “nuovo impulso alla ricerca e al sapere collettivo”.

Dialogo con il mondo

“La cultura è da sempre, ovunque, leva di crescita personale e sociale, contributo sostanziale alla costruzione del capitale sociale di cui un Paese è dotato. La storia dell’Italia ha fatto sì che la cultura fosse – oltre che fondamento di civiltà con il suo vasto patrimonio di arte, di memoria, di conoscenze – il tratto identitario più forte di una piattaforma di dialogo con il mondo e per il mondo, nella universalità del suo messaggio”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio al presidente dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (Aici) Flavia Piccoli Nardelli, in occasione della X Conferenza Nazionale dal titolo “Italia e cultura. Trent’anni di storia degli istituti: punti di arrivo e nuove sfide”.

Tutela a valorizzazione

“Il titolo scelto per la vostra Conferenza nazionale ‘Italia è cultura’ ne è esemplare testimonianza. L’associazione delle istituzioni di cultura italiane svolge un ruolo prezioso tanto nella tutela e nella valorizzazione dei tesori documentali custoditi nei vari archivi, quanto nella costruzione di nuovi ambiti di relazione, di partecipazione attiva, di ricerca storica, di educazione alla democrazia. Ruolo ancor più significativo in questo anno celebrativo degli 80 dalla scelta della Repubblica”, aggiunge.

Storia e memoria linfa democratica

“La stagione delle tecnologie digitali in atto, che suscita tanta doverosa attenzione per evitare che possano essere funzione di riduzione e manipolazione di spazi del libero confronto, può essere occasione per dare nuovo impulso alla ricerca e al sapere collettivo, incrementando opportunità e protagonisti della ricerca, mettendo in rete e agevolando l’accesso a fondi archivistici e raccolte bibliografiche e audiovisive, rafforzando sempre più il legame con le università e i centri di cultura, favorendo, quindi, la cooperazione europea e internazionale”. “Le pluralità di filoni di pensiero e di progetti di cui sono espressione fanno degli istituti, nella loro ricca articolazione, una forza che fa sì che storia e memoria possano continuare ad alimentare la nostra democrazia, dando linfa al nostro futuro“, evidenzia.

Fonte Ansa