Mattarella: “La coraggiosa battaglia di Dalla Chiesa è un lascito prezioso”

La lotta alle mafie non conosce sosta e ogni cittadino è chiamato a rafforzare la cultura della legalità che alla base della coesione sociale. E’ il messaggio che lancia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricordando, nel quarantaquattresimo anniversario, l’uccisione del prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro, oltre che dell’agente Domenico Russo, deceduto alcuni giorno dopo l’attacco. Il capo dello Stato ha ricordato la dedizione di Dalla Chiesa nel difendere i principi della giustizia e della legalità, a tutela dei cittadini e delle istituzioni democratiche, aggredite dalla criminalità organizzata e dalle formazioni terroristiche.

La coraggiosa battaglia di Dalla Chiesa

“La mafia, 44 anni fa, uccideva a Palermo il Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, ferendo gravemente l’agente Domenico Russo, che moriva alcuni giorni dopo. Carlo Alberto Dalla Chiesa si dedicò, con lucidità e tenacia, nel corso della sua lunga carriera, alla difesa dei principi di giustizia e legalità, a tutela dei cittadini, operando instancabilmente per contrastare il violento attacco alle istituzioni democratiche condotto dalle formazioni terroristiche e dalla criminalità organizzata, pagando con il sacrificio della vita la sua coraggiosa battaglia.

Un lascito prezioso

“Nell’anno in cui celebriamo gli ottant’anni della Repubblica, la figura e l’azione del Prefetto di Palermo richiamano la riconoscenza della comunità nazionale. Il suo prezioso lascito e l’esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia”.

Cittadini dalla parte della legalità

“La lotta contro le mafie – impegno della Repubblica – è compito che non consente sosta ed è condizione fondamentale di libertà e sviluppo. Ogni cittadino, nell’esercizio della sua libertà, nella vita quotidiana e negli ambienti di lavoro, è chiamato a essere parte del rafforzamento della cultura della legalità, prima pietra della solidarietà e coesione sociale, per promuovere le prospettive di progresso dei territori. In questa giornata, il commosso pensiero della Repubblica va alle famiglie Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo, con sentimenti di vicinanza dell’intera Italia”