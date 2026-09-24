Mattarella: “La biodiversità è una sfida cruciale per il futuro”

Difendere la biodiversità con le politiche che le attribuiscano il giusto valore perché è cruciale per la nostra sopravvivenza. E questo passa anche dall’alimentazione, dove dimensione locale e globale si incontrano, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando all’inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto a Torino. “L’agricoltura è comparto chiave e va sviluppata e difesa. Ne va – è persino ovvio nella sua semplicità – del futuro della specie umana”, ha aggiunto il capo dello Stato.

Un patrimonio che ci interpella

“La biodiversità è un patrimonio che ci interpella. La molteplicità genetica ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni, senza responsabilità, senza cura di questa ricchezza l’uomo può comprimerla fino a distruggerla, e distruggersi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, dov’è in corso l’inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. “La biodiversità ha bisogno di politiche” che sappiano attribuire alla stessa il “giusto valore”, ha detto.

Dimensione locale e globale

“Il futuro non può, non deve essere azzerato da un presente che si faccia onnivoro. Siamo quindi chiamati, coltivatori, allevatori, pescatori, cuochi, gastronomi, consumatori, a una grande alleanza, a una comunità del cibo che, insieme, ci veda impegnati per la pace tra i popoli”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, per l’inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. “Come non mai – ha detto -, dimensione locale e dimensione globale sono strettamente legati fra loro parlando di alimentazione. Come non mai, questi temi sono legati a una dimensione etica, quella dei diritti delle persone. Ecco perché alla terra occorre voler bene. E’ un modo per voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Questa è l’importanza del vostro lavoro di anni, delle campagne lanciate per la salubrità dei cibi, per la biodiversità e la sostenibilità, per l’educazione alimentare“.

Cibo bersaglio delle guerre

“Il cibo, la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono, con l’energia, bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. Riappaiono, nei teatri di guerra, fame e malnutrizione, bruciando immani risorse”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, per l’inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. “Guerre mascherate – ha aggiunto – con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con assoluta non curanza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sulle città, sui territori e, ovviamente, sull’ambiente”.

Comparto chiave

“L’agricoltura è comparto chiave e va sviluppata e difesa. Ne va – è persino ovvio nella sua semplicità – del futuro della specie umana”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dal palco del Teatro Regio di Torino, per l’inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. “Non a caso – ha detto – la Costituzione italiana ricorda, all’art.9, che la Repubblica tutela ‘l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni'”.

Biodiversità per la sopravvivenza

“‘Biodiversity – Be Diversity’ è il claim ufficiale dell’edizione 2026 di Terra Madre Salone del gusto. “La biodiversità è sfida cruciale per il futuro. Carlo Petrini l’ha descritta molto bene come ‘la chiave della nostra sopravvivenza’”, ha detto Mattarella. “E’ una responsabilità – ha aggiunto – per la quale si deve operare sia dalla base, attraverso la partecipazione popolare, sia dal vertice delle istituzioni, nazionali e internazionali. Impoverimento con la omologazione delle colture e delle culture, desertificazione di territori, cambiamenti climatici, scomparsa accelerata di specie animali e vegetali, sono davanti a tutti. E’ il grande tema della sostenibilità, fronte essenziale per chi abbia a cuore il futuro dei propri figli e nipoti. E se oggi pure tacciono molti di coloro che, sino a ieri, irridevano l’allarme per di cambiamenti in atto, il declino si presenta ugualmente inarrestabile in assenza di urgenti iniziative”.

Questione sociale e culturale

Per Mattarella “la biodiversità è anche una grande questione culturale e sociale, che riguarda le persone e l’habitat in cui vivono. Il contributo di Petrini (fondatore di Slow Food, ndr) è stato in questi ambiti originale e di grande spessore, legando la tutela della biodiversità genetica con il rispetto delle diverse culture delle popolazioni, cioè delle differenze, facendoci conoscere persone e realtà lontane”.

Fonte Ansa