Mattarella: “Il Mediterraneo torni luogo del dialogo e della solidarietà tra i popoli”

Il Mediterraneo oggi scenario di crisi e conflitti torni a essere fonte di civiltà, luogo di dialogo e di solidarietà tra i popoli che vi si affacciano. L’augurio espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio al giornale Quotidiano di Puglia in vista dell’apertura della ventesima edizione dei Giochi dei Mediterraneo ospitati da Taranto. Il capo dello Stato si è rivolto agli atleti e alle atlete delle ventisei nazioni che prenderanno parte alla manifestazione e inoltre ha espresso un pensiero di vicinanza e attenzione agli abitanti della città pugliese, che da anni affronta problemi legati all’occupazione e alla salute. “L’augurio è che, a partire da questi giochi, Taranto torni ad ‘abbracciare il futuro'”, ha sottolineato Mattarella, riprendendo il motto della kermesse sportiva.

Il messaggio agli atleti

“Gentile Direttore, corrispondo volentieri al suo invito di rivolgere, attraverso il suo giornale, un saluto alla città di Taranto e a tutte le altre località della Puglia, che si apprestano a ospitare la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo“. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Quotidiano di Puglia. “Desidero anzitutto rivolgere gli auguri a tutti gli atleti delle ventisei nazioni di tre Continenti che si apprestano a gareggiare e che si sono preparati, in vista di questa prestigiosa competizione, con impegno, determinazione e spirito di sacrificio. Ringrazio tutti coloro che – aggiunge il capo dello Stato nel messaggio – si sono impegnati, nei diversi ruoli, per organizzare questo importante appuntamento dello sport internazionale. Il motto scelto per questi giochi – ‘Embrace the future’ – esprime speranza. La speranza in un futuro che si vorrebbe di pace, sviluppo, tolleranza“.

Mediterraneo, dai conflitti al dialogo

“Il Mediterraneo è oggi attraversato da conflitti, violenze, crisi migratorie. L’impegno va rivolto all’obiettivo di farlo tornare a essere fonte di civiltà, luogo del dialogo e del confronto, ambito di cooperazione internazionale e di solidarietà tra i popoli. I Giochi del Mediterraneo possono diventare, come si è augurato di recente Papa Leone XIV, “profezia di pace e fratellanza”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ‘Quotidiano di Puglia’ in vista della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo.

L’augurio ai tarantini

“Un pensiero particolarmente intenso di attenzione e di vicinanza intendo dedicare agli abitanti della storica città di Taranto – custode di un patrimonio storico, culturale, artistico di inestimabile valore – che negli ultimi tempi hanno dovuto fronteggiare drammatici aspetti di occupazione e di salute, di sviluppo economico e di qualità della vita: questi aspetti della loro condizione costituiscono un problema e, insieme, un impegno nazionale. La scelta di Taranto come sede di un evento di carattere internazionale come quello dei Giochi del Mediterraneo manifesta il ruolo che la Città riveste nella Repubblica. L’augurio è che, a partire da questi giochi, Taranto torni ad ‘abbracciare il futuro'”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al ‘Quotidiano di Puglia’ in vista della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo.

Fonte Ansa