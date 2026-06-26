Mattarella: “Contro le droghe serve uno sforzo corale del Paese”

Ogni persona sottratta alla dipendenza rappresenta una vittoria che va oltre i numeri e restituisce valore all’intera società. È il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale per la Giornata mondiale contro le droghe. Il Capo dello Stato ha espresso profonda gratitudine verso comunità terapeutiche, operatori, volontari e famiglie, sottolineando come il recupero della persona, nella sua integrità, debba restare il principio guida di ogni percorso di prevenzione, cura e reinserimento sociale, attraverso uno sforzo corale del Paese.

Le parole del Capo dello Stato

“Anche solo il recupero di una persona, per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona, è un successo straordinario, inestimabile. Il recupero e il ritrovamento della vita e del futuro di una quantità di giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e tanti volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro Paese. Per questo il ringraziamento è convinto e molto alto”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia al Quirinale per la Giornata mondiale contro le droghe. “È un percorso comune per tutti, ragazzi, quello di cercare sé stessi, ritrovare sé stessi, la strada che si ha davanti. Ci sono condizioni, purtroppo, che l’incontro con la droga moltiplica, nelle difficoltà, negli impacci, nei freni, negli abbassamenti di tensione e di vita. Quindi è molto più meritorio quello che voi fate uscendone, ritrovando il futuro. Per questo il ringraziamento è molto alto”, ha aggiunto Mattarella. Dando il benvenuto al Quirinale, “la casa comune per tutti noi cittadini italiani”, il capo dello Stato ha raccontato che “quando il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano mi ha proposto svolgere qui al Quirinale la Giornata mondiale della lotta alle droghe, ho accettato con convinzione per sottolineare non solo quanto sia fondamentale l’impegno su questo fronte ma anche la riconoscenza della Repubblica nei confronti di chi vi si impegna”.

Il valore della persona

Abbiamo ascoltato – ha proseguito – alcune manifestazioni di riflessione, di esperienza, una vera e propria carrellata di esperienze diverse, tra chi è impegnato nel servizio pubblico, nelle comunità, nelle società scientifiche che si occupano di ricerca e di esame e analisi degli strumenti, chi è impegnato nella ricerca di se stesso, nel voler amare la vita, come ha detto Aurora – ha aggiunto Mattarella facendo riferimento a una delle testimonianze -, nella ricerca e nella conquista del futuro, o i famigliari che accompagnano spesso con sofferenza questi percorsi. Tutte queste esperienze, da punti di osservazione differenti, sono diverse tra di loro, con specifiche condizioni e riflessioni, ma hanno un punto in comune, quello del valore della persona nella sua integralità: non vi è nulla che si possa fare se non si affronta complessivamente l’integrale persona, nel cui ambito nascono problemi, difficoltà, sovente non viste e non conosciute“.

Fonte Ansa