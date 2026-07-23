Mattarella compie 85 anni: gli auguri delle istituzioni e della politica

Il mondo delle istituzioni e della politica fa gli auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato, infatti, compie 85 anni. In un colloquio telefonico il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso riconoscenza per il costante impegno al servizio della nazione. Un punto di riferimento per gli italiani e custodi dei valori della democrazia e della Repubblica sono i riconoscimenti che più emergono dalle felicitazioni di cariche dello Stato, ministri, presidenti di Regione e politici.

Il ritratto

Sergio Mattarella è nato a Palermo il 23 luglio. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma nel 1964 e successivamente ha insegnato diritto parlamentare nell’ateneo della sua città natale fino al 1983, quando ha iniziato l’attività politica. In quell’anno viene eletto alla Camera dei deputati per la Democrazia cristiana, venendo rieletto per diverse legislature fino al 2008. In questo periodo ha fatto parte di alcune commissioni parlamentari. E’ stato ministro tre volte. Le prime due dal luglio 1987 al luglio 1987, ministro dei Rapporti con il Parlamento e dal 1989 al luglio 1990 titolare del dicastero della Pubblica istruzione. Nella seconda metà degli anni Novanta è stato vicepresidente del Consiglio dei ministri e dal 1999 al 2001 ministro della Difesa. In quel periodo è stata abolita la leva militare obbligatoria. Il 5 ottobre 2011 è stato eletto Giudice Costituzionale ed è entrato a far parte della Corte Costituzionale. Secondo presidente della Repubblica in carica per due mandati, dopo Giorgio Napolitano, è stato eletto la prima volta il 31 gennaio 2015 e la seconda il 29 gennaio 2022.

Al servizio della nazione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato oggi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per porgergli, a titolo personale e a nome dell’intero Governo, i più sinceri auguri in occasione del suo compleanno”. Come riferisce una nota di Palazzo Chigi, nel corso del colloquio, Meloni “ha espresso al Capo dello Stato profonda considerazione e riconoscenza per il costante impegno al servizio della Nazione”.

Le alte cariche dello Stato

“Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sinceri e affettuosi auguri di buon compleanno. Nel suo alto magistero di garante di tutti gli italiani e guida autorevole delle Istituzioni, il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento saldo e imprescindibile per la Nazione. A lui la gratitudine mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo dichiara Ignazio La Russa, presidente della Senato. “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sentiti auguri di buon compleanno. Al Presidente va la gratitudine per il costante impegno e l’alto servizio reso al Paese, come autorevole custode dei valori della Repubblica“. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

I ministri

“Auguri di buon compleanno al presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, testimone fedele dei principi costituzionali ed europei”. Lo scrive sui suoi social il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. “Al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giungano gli auguri affettuosi di buon compleanno da parte mia e del Ministero che rappresento. Il suo ruolo di garante della Concordia e dell’Unità nazionale, sancita dalla Costituzione repubblicana, rappresenta un saldo ponte che unisce fra loro tutte le istituzioni italiane e le mantiene in connessione profonda con i cittadini. A lui, al Quirinale e alla sua famiglia, rivolgiamo gli auspici di una felice e fausta ricorrenza”. Lo dichiara Alessandro Giuli, ministro della Cultura. “Auguri al Presidente Sergio Mattarella: ogni anno compiuto al servizio delle istituzioni scandisce l’impegno per un’Italia chiamata a custodire il passato, a trasformare il presente, a costruire insieme il nostro futuro”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. “Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più cari auguri di buon compleanno”. Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Al Presidente, autorevole custode dei valori della nostra Costituzione, vanno la mia stima e un sincero ringraziamento per essere da sempre vicino alle istanze del Servizio Sanitario Nazionale e alle tematiche della Salute”.

I presidenti di Regione di Umbria e Sicilia

“Rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i miei più sinceri auguri di buon compleanno, con il ringraziamento mio personale e di tutta la Sicilia, sua terra d’origine, per l’equilibrio e l’integrità con le quali tiene salde le istituzioni a garanzia della democrazia del nostro Paese. Un punto di riferimento sicuro per tutti gli italiani. Al capo dello Stato rinnovo il mio ringraziamento per il costante servizio reso al Paese, insieme all’augurio di un sereno proseguimento del suo alto mandato”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “È con rinnovata stima e profonda gratitudine che desidero augurare un felice compleanno al nostro Presidente Sergio Mattarella, un uomo la cui indiscussa dedizione per lo Stato è fonte di enorme ispirazione per tutti noi”: è il messaggio di auguri che la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti ha inviato al Capo dello Stato. “Il suo sguardo fiducioso verso il futuro, il suo continuo richiamo al dialogo e alla costruzione della pace, la speranza e gli incoraggiamenti che trasmette ai giovani sono un faro per le nostre azioni e per il senso di responsabilità di ogni cittadino” ha scritto Proietti in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Giunta. “Da tutta la comunità umbra le inviamo i nostri auguri più sinceri” ha concluso la presidente.

Gli auguri dalla politica

“Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A lui va il nostro più sincero augurio, insieme a un sentito ringraziamento per il servizio che continua a rendere al Paese con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. “Al Presidente Mattarella giungano da parte mia e di tutta la comunità del Partito Democratico i più sinceri auguri nel giorno del suo compleanno. Non saremo mai sufficientemente grati per il suo servizio alla Repubblica e alla sua dignità internazionale. Le sue parole e i suoi atti sono e rimangono un riferimento per tutti. E l’affetto del popolo italiano nei suoi confronti ne è la testimonianza più chiara ed evidente”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein. “A nome mio e di tutto il Gruppo Parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera rivolgo gli auguri sinceri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Grazie per la sua vita dedicata al servizio delle istituzioni della nostra Nazione e per essere un punto di riferimento fondamentale per l’Italia e per gli italiani”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami. “A nome mio e di Europa Verde, desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. La sua figura è un punto di riferimento insostituibile e prezioso a presidio dei valori costituzionali. L’Italia si riconosce nel Presidente Mattarella per la sua azione che unisce gli italiani in difesa della memoria storica e delle istituzioni. Buon compleanno Presidente”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

Fonte Ansa