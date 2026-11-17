I giovani sono protagonisti del cambiamento e meritano fiducia: a loro spetta il compito di contribuire a costruire il futuro della società. È il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 dell’Università Cattolica di Milano. Il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza della formazione e della trasmissione della cultura, richiamando la responsabilità di scuole e università nell’accompagnare le nuove generazioni in una stagione ricca di opportunità, ma anche di incertezze.

Le parole del Capo dello Stato

I giovani possono cambiare il mondo, è loro questo compito, che è sempre stato rimesso alla generazione che sale”. Lo ha detto il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 dell’Università Cattolica a Milano citando il cardinale Giacomo Lercaro. “Questa generazione che sale è protagonista con evidenza e merita fiducia. Le università e le scuole – ha aggiunto il capo dello Stato – sono chiamate a un compito importante e prezioso in questa stagione colma di novità, di fascino ma anche di incertezza”.

Il ruolo di scuola e università

Secondo il capo dello Stato, le scuole e le università “sono chiamate a un compito importante (…): ampliare, accrescere e trasmettere la cultura, la scienza, visione del futuro da affidare perché sia realizzata dai giovani”. Mattarella ha poi citato Ezio Franceschini, terzo rettore della Cattolica, che aveva lasciato detto: “Ho avversato le iniquità e l’ingiustizia, ho avversato la menzogna e l’insincerità, ho amato tutti, non ho alcun nemico”. Per il capo dello Stato, “questo messaggio di cultura è anche una chiave educativa che esprime quel Dna impresso all’ateneo del bene comune. Una chiave che consente un rapporto con i giovani costruttivo e proficuo”.