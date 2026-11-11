Mantovano: “Al lavoro sul nuovo Piano d’azione nazionale sulle dipendenze”

Un bilancio di quanto si è fatto, anche in questi ultimi giorni – la legge di bilancio prevede nuove risorse per il contrasto alle dipendenze – e l’avvio dei lavori per il nuovo Piano d’azione nazionale sulle dipendenze. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, durante la riunione del tavolo sulle dipendenze convocata dal Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze con le Regioni e le principali realtà impegnate nella prevenzione, nella cura e nel recupero. Un anno dopo la VII Conferenza nazionale sulle dipendenze tenutasi a Roma, Mantovano ha spiegato che la scrittura del Piano consisterà nel lavoro comune tra amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome e chi opera ogni giorno nella prevenzione, nella cura e nel recupero e si cercherà di dare rendere operative proposte come le comunità educanti. Il sottosegretario ha inoltre detto che le nuove regole sull’accreditamento e sugli accordi con il Servizio sanitario nazionale seguiranno criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, per garantire la continuità dei percorsi terapeutico-riabilitativi, la qualità dell’assistenza e le caratteristiche del sistema territoriale di cura delle dipendenze.

Il piano sulle dipendenze

“Avviamo oggi il lavoro sul nuovo Piano d’azione nazionale sulle dipendenze. L’ultimo Piano approvato dal Consiglio dei ministri risale al periodo 2010-2013: da allora l’Italia non ha più avuto una strategia nazionale aggiornata, e questo vuoto adesso lo colmiamo insieme a voi”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, aprendo a Palazzo Chigi la riunione sulle dipendenze convocata dal Dipartimento per le politiche contro la droga e le altre dipendenze con ministeri, Regioni, Istituto superiore di sanità, servizi pubblici, comunità terapeutiche, società scientifiche ed esperti. “Il Piano – ha spiegato – partirà da quanto è emerso dalla VII Conferenza nazionale sulle dipendenze, che si è svolta a Roma un anno fa, il 7 e l’8 novembre 2025, con il Presidente della Repubblica. Il Dipartimento ne coordinerà la prima stesura, che sarà completata entro la fine di febbraio e passerà poi all’esame della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio dei ministri”.

Lavoro comune

Mantovano ha invitato i presenti a partecipare alla scrittura del Piano: “Lo costruiremo come abbiamo costruito la Conferenza, con un lavoro comune tra amministrazioni centrali, Regioni e Province autonome e chi opera ogni giorno nella prevenzione, nella cura e nel recupero. Riattiveremo gli otto tavoli tematici che hanno preparato la Conferenza, con gli esperti dei singoli filoni, e daremo una risposta alle proposte emerse allora che, per varie ragioni, non sono ancora diventate operative, a cominciare dalle comunità educanti, che tengono insieme scuola, famiglie e territorio”. Il sottosegretario ha poi ringraziato gli operatori “per il contributo di idee che avete dato alla Conferenza e per il lavoro di ogni giorno, spesso silenzioso, con cui accompagnate ragazzi, donne, uomini e le loro famiglie fuori dalla dipendenza”.

Il contrasto al traffico di droga

“Il nuovo Piano d’azione nazionale sulle dipendenze non si fermerà alla prevenzione, alla cura e al recupero. In linea con l’approccio equilibrato che si segue anche a livello internazionale, avrà una parte dedicata al contrasto dell’offerta di droga: chi cade nella dipendenza va accompagnato fuori, ma chi la alimenta con lo spaccio e il traffico va fermato. Sono due facce dello stesso impegno”. “Per individuare le priorità di questa parte del Piano – ha spiegato Mantovano – avvieremo un lavoro specifico con le Forze di polizia, a partire dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, in cui operano insieme Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, e che è qui oggi con noi. Chi lavora nei servizi e nelle comunità vede ogni giorno gli effetti di sostanze sempre nuove e sempre più potenti: conoscere in tempo che cosa circola e da dove arriva serve a prevenire e a curare meglio”.

Le risorse economiche

“Per il 2026 il sistema nazionale contro le dipendenze ha potuto contare su oltre 230 milioni di euro, più dei 210 milioni previsti inizialmente. La parte più consistente è strutturale: il Fondo per le dipendenze patologiche, istituito con la legge di bilancio 2025, di cui il 30% può essere usato per assumere a tempo indeterminato personale nei servizi pubblici per le dipendenze. A questo si aggiungono le risorse dell’otto per mille per l’accoglienza nelle comunità terapeutiche e per i progetti rivolti ai giovani”. “Con i due avvisi del Dipartimento del 2025 abbiamo finanziato 101 progetti in tutta Italia: 52 per servizi e comunità educative rivolte ai giovani, 49 per la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze. Con 10 milioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga abbiamo poi fatto scorrere la graduatoria e finanziato altri 24 progetti, che erano stati giudicati idonei ma erano rimasti fuori per mancanza di risorse. Con il disegno di legge di bilancio quel Fondo cresce di 5 milioni l’anno dal 2027″. Lo ha detto, a quanto si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla riunione sulle dipendenze in corso a . Mantovano ha ricordato anche i 32 progetti di recupero, riabilitazione e reinserimento lavorativo delle persone tossicodipendenti finanziati con 17,2 milioni dell’otto per mille 2025, e ha ringraziato le comunità e le associazioni che li realizzano. “Dal 2025 una quota di 15 milioni l’anno del fabbisogno sanitario nazionale è vincolata alle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza per le persone dipendenti da sostanze che si curano in una regione diversa da quella in cui risiedono. Con il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, dal 2027 questa quota raddoppia e sale a 30 milioni l’anno”. “Chi ha bisogno di cure – ha sottolineato – deve poter scegliere il percorso più adatto, anche fuori dalla propria regione, senza che il confine amministrativo diventi un ostacolo”.

Le dipendenze tecnologiche

“Con il Fondo nazionale per le dipendenze comportamentali abbiamo attivato, nel Numero verde unico dipendenze gestito dall’Istituto superiore di sanità, una linea dedicata alle dipendenze da internet e dalle nuove tecnologie. Al Ministero dell’istruzione e del merito abbiamo trasferito un milione di euro per formare i docenti delle scuole secondarie sulla prevenzione delle droghe, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile. La prevenzione funziona se comincia presto e se la scuola non è lasciata sola”. “Alla Conferenza nazionale sulle dipendenze dello scorso anno, gli operatori dei servizi pubblici e delle comunità terapeutiche ci hanno chiesto che, accanto al gioco d’azzardo patologico, fossero riconosciuti nei livelli essenziali di assistenza anche il gaming e la dipendenza da internet. Abbiamo raccolto quella richiesta e sollecitato il Ministero della salute, che con una circolare dello scorso agosto ha chiarito che il Servizio sanitario nazionale comprende tutte le dipendenze patologiche, comportamentali e da sostanze”. “Ora – ha proseguito – la presa in carico dei ragazzi e degli adulti con dipendenze comportamentali deve essere assicurata in modo effettivo e uniforme su tutto il territorio nazionale”.

Criteri uniformi per i percorsi terapeutico-riabilitativi

“Le nuove regole sull’accreditamento e sugli accordi con il Servizio sanitario nazionale riguardano anche le comunità terapeutiche, molte delle quali appartengono al Terzo settore. La scadenza del 31 dicembre è vicina: per questo abbiamo chiesto al Ministero della salute di valutare, insieme alle Regioni, linee guida nazionali con criteri uniformi, così che le procedure di selezione si svolgano ovunque in modo omogeneo”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, alla riunione sulle dipendenze a Palazzo Chigi con ministeri, Regioni, servizi pubblici, comunità terapeutiche ed esperti. “L’obiettivo – ha proseguito – è salvaguardare la continuità dei percorsi terapeutico-riabilitativi, la qualità dell’assistenza e le caratteristiche del sistema territoriale di cura delle dipendenze. Chi sta facendo un percorso in comunità non deve pagare il prezzo di un cambio di regole”.

Fonte Ansa