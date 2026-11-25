Il Rapporto Industria 2026 del Centro Studi Confindustria offre una radiografia dettagliata dello stato di salute della manifattura italiana. Il settore conferma la propria resilienza sui mercati internazionali, mantenendo il secondo posto in Europa per peso industriale e distinguendosi per qualità dell’export e solidità dei bilanci. Tuttavia, il documento evidenzia criticità strutturali che limitano la crescita nel lungo periodo: il divario accumulato nella produttività rispetto ai principali partner europei, il peso dei costi energetici e il ritardo negli investimenti immateriali e nell’adozione dell’intelligenza artificiale.

I dati emersi

“La manifattura italiana ha mantenuto il proprio peso nel mondo” stabile tra il settimo e l’ottavo posto, ed in Europa seconda soltanto alla Germania, ha rafforzato i bilanci, investe più dei principali partner europei ed esporta di più grazie alla qualità dei suoi prodotti”. Ma – come delinea il Rapporto Industria 2026 del Centro Studi di Confindustria – “la bassa crescita della produttività resta una delle principali criticità strutturali”: in Italia è aumentata in 30 anni, 1995-2025 del 27%, lo 0,8% annuo, molto poco nel confronto con il +76% della Germania, +50% della Spagna, +100% della Francia. E c’è anche il nodo di “costi energetici, significativamente più elevati rispetto a Francia e Germania, e del ritardo negli investimenti immateriali – oggi motore essenziale della crescita”. La “radiografia della manifattura italiana” aggiornata di anno in anno dagli economisti di viale dell’Astronomia sottolinea anche quanto incidano fattori di contesto esterni all’impresa: “Una parte importante della competitività industriale si decide anche fuori dalla fabbrica: nei servizi che le imprese acquistano, producono e vendono; nella capacità di adottare efficacemente l’intelligenza artificiale; nell’esposizione e capacità di adattamento al cambiamento climatico; e nel contesto territoriale in cui le imprese operano“.

Fonte Ansa