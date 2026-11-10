Locatelli: “QB Network per fare rete e dare opportunità di lavoro a persone con disabilità”

Una rete che promuova le esperienze che permettono alle persone con disabilità di rafforzare le proprie competenze in vista di opportunità lavorative. Si tratta di QB Network, l’iniziativa presentata dal ministro per le Disabilità Locatelli in un incontro con le imprese sociali che operano nei settori dei servizi di ristorazione, dell’agricoltura sociale e della produzione alimentare, e che promuovono e realizzano percorsi di inclusione lavorativa. “Il lavoro è uno strumento fondamentale di dignità, autonomia e partecipazione alla vita della comunità. Le imprese sociali svolgono un ruolo prezioso perché dimostrano concretamente come sia possibile coniugare attività economica, responsabilità sociale e inclusione”, ha detto il ministro, “lavoriamo questo primo momento di confronto possa tradursi in future collaborazioni con realtà imprenditoriali e produttive”.

L’incontro

Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato oggi a Roma le imprese sociali che operano nei settori dei servizi di ristorazione, dell’agricoltura sociale e della produzione alimentare, e che promuovono e realizzano percorsi di inclusione lavorativa. All’incontro hanno partecipato anche Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, Francesca Bellotti, executive assistant, Italy and Spain Public Policy Amazon, e Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile di Gambero Rosso.

Il lavoro strumento fondamentale

“Il lavoro è uno strumento fondamentale di dignità, autonomia e partecipazione alla vita della comunità. Le imprese sociali svolgono un ruolo prezioso perché dimostrano concretamente come sia possibile coniugare attività economica, responsabilità sociale e inclusione – ha spiegato il Ministro Locatelli -. Dobbiamo continuare a valorizzare queste esperienze, sostenerle e creare le condizioni affinché sempre più persone con disabilità possano esprimere capacità, talenti e competenze, attraverso opportunità lavorative vere e percorsi costruiti sulle aspirazioni e sulle potenzialità di ciascuno. In questo contesto ho voluto promuovere QB Network, una cornice che intende mettere a sistema le esperienze, valorizzare le competenze e rafforzare le opportunità di inclusione lavorativa per le persone con disabilità”.

Mettere in rete

L’incontro è stata un’occasione per mettere in rete le esperienze già attive sui territori, approfondire le principali opportunità e promuovere nuove sinergie tra imprese sociali e realtà produttive. “Un momento di confronto e condivisione di esperienze e buone pratiche, – ha aggiunto Locatelli – e che sono certa rafforzerà il dialogo e la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, aprendo per tutti nuove opportunità”. “Lavoriamo – ha concluso il Ministro Locatelli – affinché questo primo momento di confronto possa tradursi in future collaborazioni con realtà imprenditoriali e produttive, come quelle presenti oggi, per sviluppare progetti e iniziative condivise dedicate alla formazione, all’informazione e alla diffusione di competenze nei diversi ambiti della ristorazione, della produzione alimentare e dei servizi”.