Italia

Locatelli: “La vela promuove l’autonomia ed è strumento di terapia complementare”

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato all'evento conclusivo del progetto "Velando". "Percorso di crescita personale e relazionale", ha detto il ministro

Di redazione
Il ministro Alessandra Locatelli - Foto da Facebook

La vela per l’inclusione. Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, partecipando all’evento di chiusura del progetto Velando,  ha dichiarato che esperienze del genere permettono di superare le barriere mentali e culturali, grazie a uno strumento con una duplice valenza. La vela infatti promuove l’autonomia e valorizza le capacità di ogni persona, al tempo stesso è anche un prezioso alleato della terapia complementare.

Autonomia e capacità

Oggi ho partecipato all’evento di chiusura di ‘Velando’, progetto realizzato dal ministero per le Disabilità in collaborazione con la Lega Navale Italiana e la Federazione Italiana Vela. Al progetto hanno partecipato numerose associazioni che, attraverso la vela, hanno potuto promuovere l’autonomia, le relazioni e la valorizzazione delle capacità di ogni persona“. Lo scrive la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli in un post su Facebook.

Velaterapia

“La vela – aggiunge – è uno strumento prezioso anche come terapia complementare, in grado di stimolare talenti, competenze e fiducia, coinvolgendo persone con disabilità motorie, cognitive, sensoriali e complesse, ma anche persone con malattie degenerative, rare o oncologiche. Velando è stato un percorso di crescita personale e relazionale per tutti: partecipanti, istruttori, tecnici, volontari e famiglie”.

Superare le barriere

Un’esperienza che ha permesso di superare barriere culturali e mentali, costruendo occasioni vere di condivisione e inclusione. Grazie alla Lega Navale Italiana, alla Federazione Italiana Vela, ai partner, ai volontari, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Solo lavorando insieme – conclude – possiamo creare sempre più opportunità per le persone“.

Fonte Ansa

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