Locatelli: “La collaborazione è fondamentale per rispondere ai bisogni delle persone”

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha annunciato che con il Comune di Rozzano e la Protezione civile apriranno un tavolo di confronto con l’obiettivo di promuovere sul territorio progetti virtuosi. “La collaborazione è fondamentale per sviluppare iniziative sempre più efficaci, che siano in grado di rispondere concretamente ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie”, ha detto il ministro parlando durante l’iniziativa Prima le Persone nella Sala Consiliare del Comune di Rozzano.

Il tavolo

“Avvieremo un tavolo di confronto con la Protezione Civile e il Comune, con l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti virtuosi sul territorio, mettendo in rete istituzioni, enti e realtà del Terzo settore”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, nel corso del terzo appuntamento dell’iniziativa nazionale Prima le Persone, che si è svolto nella Sala Consiliare del Comune di Rozzano.

L’importanza della collaborazione

“La collaborazione è fondamentale per sviluppare iniziative sempre più efficaci, che siano in grado di rispondere concretamente ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie – ha sottolineato -. Confrontarsi, condividere buone pratiche e costruire percorsi comuni significa rafforzare le nostre comunità, renderle più coese e inclusive”.

Ascolto, confronto e valorizzazione

“L’iniziativa Prima le Persone nasce anche con questo obiettivo: ascoltare, confrontarsi e valorizzare proposte concrete che possano essere replicate e promosse in tutto il Paese, mettendo sempre al centro la persona e il suo progetto di vita”, ha concluso il Ministro Locatelli.