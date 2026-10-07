Locatelli: “Incentivi per assumere under35 con disabilità, investiamo sui talenti”

Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli rende noto che la documentazione per presentare la richiesta di incentivo per l’assunzione di giovani under35 con disabilità in enti del Terzo settore è disponibile online. “Continuiamo a investire sulle capacità e sui talenti in particolare dei giovani con disabilità”, così il ministro Locatelli. Il provvedimento stanzia 25 milioni di euro per gli enti del Terzo settore.
Documentazione online
“Sono online le FAQ e la documentazione per presentare le richieste di incentivo per l’assunzione di giovani con disabilità under 35 negli enti del Terzo settore”. Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Gli enti interessati possono presentare domanda tramite l’apposita PEC: inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it e la modulistica disponibile nella pagina dedicata all’Avviso al seguente link: https://disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/pubblicato-il-decreto-per-gli-incentivi-al-lavoro-delle-persone-con-disabilita-negli-enti-del-terzo-settore/
Investire su capacità e talenti
“Continuiamo a investire sulle capacità e sui talenti in particolare dei giovani con disabilità -. La misura, che replica il successo del precedente fondo istituito nel 2023, stanzia 25 milioni di euro destinati agli enti del Terzo settore”.
I termini
Le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2026.