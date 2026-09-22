Locatelli: “Dai territori buone pratiche per un nuovo approccio alla disabilità”

Costituire un patrimonio comune di buone pratiche, fatte di esperienze, visioni e competenze, per realizzare sui territorio quel cambiamento previsto dalla riforma sulla disabilità. Questo è stato l’esito “Il welfare che cambia – Il progetto di vita anima il territorio”, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Il ministro ha ricordato quale nuovo approccio al tema della disabilità intende far passare nella società: “Con il progetto di vita intendiamo spingere il cambiamento, per costruire insieme alla persona le risposte migliori ai suoi bisogni a partire dai suoi desideri e dalle sue aspirazioni”

Il convegno

Si è svolto oggi alla Tenuta Il Nuovo Bosco di Novedrate, in provincia di Como, il convegno “Il welfare che cambia – Il progetto di vita anima il territorio”, promosso dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto tra istituzioni, enti locali, associazioni, mondo del Terzo Settore e famiglie sul ruolo dei territori nella costruzione di risposte sempre più personalizzate e integrate per le persone con disabilità. L’appuntamento ha visto la partecipazione e il contributo di associazioni che fanno inclusione lavorativa, e che hanno condiviso esperienze e testimonianze concrete del loro impegno quotidiano per promuovere l’autonomia, valorizzare le competenze e accompagnare le persone con disabilità verso percorsi di partecipazione e inclusione.

Il nuovo approccio alla disabilità

Al centro dell’incontro il progetto di vita, cuore della riforma della disabilità e strumento per costruire intorno alla persona percorsi che valorizzano desideri, capacità, autonomia e partecipazione alla vita della comunità. “Con il progetto di vita intendiamo spingere il cambiamento, per costruire insieme alla persona le risposte migliori ai suoi bisogni a partire dai suoi desideri e dalle sue aspirazioni– ha dichiarato il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli -. La rete territoriale è fondamentale per creare nuove opportunità e oggi sono stati presentati progetti e iniziative che possono diventare buone pratiche, spunti di riflessione e modelli per tutti. Il nuovo approccio al tema della disabilità richiede un nuovo sguardo per vedere in ogni persona le potenzialità senza fermarsi ai limiti, si tratta di una sfida che riguarda tutti. Grazie alle associazioni, agli Enti del Terzo Settore, alle stesse famiglie e alle persone con disabilità il welfare sta già cambiando e dobbiamo essere determinati a proseguire in questa direzione, per non lasciare nessuno indietro, per evitare la frammentazione dei sostegni e per mettere la persona al centro”.

I panel

Nel corso del pomeriggio sono stati affrontati alcuni dei temi centrali per l’evoluzione del welfare e per l’attuazione della riforma della disabilità, attraverso quattro momenti di confronto: “La persona al centro, anche nell’emergenza/proteggere ogni persona: disabilità e gestione delle emergenze”, “Il lavoro nel progetto di vita: esperienze e buone pratiche”, “Turismo e cultura per tutti: accessibilità, partecipazione e nuove opportunità” e “Dai territori, esperienze che fanno la differenza”.

Un patrimonio comune di buone pratiche

“I diversi contributi, sia a livello nazionale che locale, hanno dato valore al confronto e ci hanno permesso di conoscere esperienze concrete, percorsi già avviati e buone pratiche che possono diventare patrimonio comune – ha sottolineato il Ministro Locatelli -. Il valore di questi momenti di incontro sta proprio nella possibilità di mettere in rete competenze, esperienze e visioni diverse. I relatori e le tante realtà hanno dimostrato quanto sia importante partire dai territori, ascoltare le persone e costruire risposte capaci di adattarsi alle diverse esigenze e aspirazioni. Condividere le buone pratiche significa creare nuove opportunità, rafforzare le reti e accompagnare i territori nel cambiamento culturale che la riforma della disabilità ci chiede di realizzare”.